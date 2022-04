Volume de Negócios da Zome sobe 24% para 176 milhões de euros até março

Imobiliária quer abrir 50 hubs até final deste ano © Artur Machado/Global Imagens

A imobiliária portuguesa Zome totalizou um volume de negócios de 176,3 milhões de euros no primeiro trimestre, uma subida de 24% em comparação com o mesmo período do ano anterior, foi anunciado esta quarta-feira.

"A Zome mediadora imobiliária 100% nacional atingiu um volume de negócios de 176,3 milhões de euros nos primeiros três meses deste ano, o que representa um crescimento de 24% face ao período homólogo", indicou, em comunicado.

Entre janeiro e março, a empresa mediou 1.414 transações, que levaram a uma faturação de 6,1 milhões de euros, o que representou um ganho de 25% face ao primeiro trimestre de 2021.

Neste período, a Zome expandiu as unidades da rede, através da abertura de 11 'hubs', um aumento de 50% em comparação com o período homólogo.

"Celebramos o nosso terceiro aniversário e fechamos este primeiro trimestre da melhor forma. Estes resultados enchem-nos de orgulho, mas, acima de tudo, de motivação para continuarmos a fazer o percurso de crescimento que temos vindo a fazer até agora e consolidar a nossa estratégia em Portugal", afirmou, citada no mesmo documento, a presidente executiva da Zome, Patrícia Santos.

Esta responsável destacou ainda a expansão das unidades da rede no Continente e a estreia nas ilhas, prevendo a continuação do crescimento.

No ano passado, a faturação da imobiliária atingiu 763,4 milhões de euros, mais 52,3% do que em 2020.

A Zome conta com cerca de 1500 colaboradores, distribuídos por 34 'hubs' ibéricos, 32 dos quais em Portugal, esperando alcançar as 50 unidades até dezembro.