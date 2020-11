Volume de negócios na indústria recua 1,8% em setembro

© Igor Martins/Global Imagens

Segundo o INE, excluindo a Energia, a variação foi "marginalmente positiva", com as vendas a aumentarem 0,1% (-4,2% em agosto).

Os índices relativos ao mercado nacional e ao mercado externo registaram variações de -1,4% e -2,3% (-6,5% e -4,2% em agosto), respetivamente.

No conjunto do terceiro trimestre de 2020, o volume de negócios teve uma redução homóloga de 6,4% (-25,4% no trimestre anterior).

O emprego, as remunerações e as horas trabalhadas apresentaram reduções homólogas de 3%, 0,1% e 4,1%, contra decréscimos de 2,9%, 1,9% e 1,4% em agosto, pela mesma ordem.