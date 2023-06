Volup consegue mais de 500 mil euros em ronda de crowdfunding

O fundador e CEO da Volup, Álvaro Meyer. © Rita Chantre/Global Imagens

Quando, em fevereiro, a Volup - plataforma que entrega refeições de restaurantes de luxo - lançou a campanha de equity crowdfunding, o objetivo era conseguir 400 mil euros.

A campanha terminou na madrugada de sexta-feira e a startup lusa conseguiu angariar 567 mil euros. Em conversa com o Dinheiro Vivo, o CEO da Volup, Álvaro Meyer, revela a satisfação com o resultado, mas também algum desapontamento: "O nosso objetivo era levantar 400 mil euros. Superámos bastante esse objetivo, mas ficámos um bocado tristes por não ter atingido o recorde, embora esta tenha sido a segunda maior ronda a nível nacional."

Tristezas à parte e com mais de meio milhão de euros disponíveis, a intenção é agora consolidar a presença em Portugal e continuar a crescer. "Há dois anos e meio começámos com cinco restaurantes, quando a Volup era só uma apresentação mal feita de powerpoint e uma ideia. Agora, finalmente, já estamos com mais de 100 parceiros que confiam em nós e que trabalham connosco".

Crescer em Portugal significa conseguir mais clientes e mais restaurantes parceiros. Como diz Álvaro Meyer, a Volup conta atualmente com quatro mil clientes, mas existem cerca de 40 mil, que são o público alvo da startup. "Ainda estamos só a 10% ou 15% do número total de clientes, portanto, temos ainda muita margem de crescimento".

Embora a Volup não tenha por agora o total de clientela pretendido, o fundador da plataforma faz questão de frisar que das 105 pessoas que investiram neste crowdfunding, 80% foram clientes, que passam a ser acionistas da empresa. "Estes clientes têm agora uma percentagem da Volup, uma pequena parte desta marca à qual eles se juntaram para ajudar a crescer".

No futuro, a empresa ambiciona a expansão internacional. Não no imediato, mas a perspetiva é que aconteça no próximo ano, após nova ronda de investimento, já com recurso a fundos de investimento, em vez de crowdfunding. Após conseguir os recursos monetários, Álvaro Meyer revela que a intenção é levar a Volup até Espanha, mais propriamente Madrid, onde existe espaço, um posicionamento claro "onde a marca se encaixa perfeitamente".

Para já e por cá, a plataforma lançou uma nova categoria, uma extensão às marcas virtuais, no que diz respeito à fast food premium. Ou seja, a Volup identificou lacunas em algumas categorias que tradicionalmente são aquelas que vendem mais em delivery, como pizzas e hambúrgueres . "É bastante difícil encontrar parceiros de restaurantes que tenham este standard de qualidade nesse tipo de comida e assim tivemos a ideia maluca de convidar os chefs a fazerem restaurantes virtuais connosco".

A primeira parceria já aconteceu, com o chef Vítor Sobral que vai passar a cozinhar hambúrgueres premium para entrega. "São cinco hambúrgueres e agora a Volup vai evoluir para também ajudar os chefs, não só a lançar os seus restaurantes, mas também a lançar esses conceitos virtuais focados em delivery, para aumentar as vendas e atingir um público alvo".

Álvaro Meyer encara o futuro com otimismo: "Fechámos o ano passado com vendas no valor de 540 mil euros. Este ano queremos ultrapassar um milhão de euros. Estamos no bom caminho."