Volup. Nova empresa de entregas tem o Eleven ou a Tasca na Esquina na ementa

O sector da restauração tem mais uma nova empresa de entregas em casa: a Volup. Eleven, Essencial, Kanazawa, O Frade, Peixaria da Esquina, Tasca da Esquina, Terroir e Solar dos Nunes são alguns dos restaurantes com que a plataformas de entrega ao domicílio arranca no mercado.

"Tal como existem diferentes níveis de restaurantes, também acreditamos que existem diferentes níveis de serviço de entregas ao domicílio. Queremos que a Volup assuma a posição premium desta área, transpondo o atendimento de sala dos restaurantes com quem trabalhamos, com o serviço de excelência que os caracteriza, para o serviço de entrega aos nossos clientes", afirma Álvaro Meyer, CEO da Volup, citado em nota de imprensa.

A plataforma de entregas chega num momento em que o sector da restauração atravessa forte quebra de receitas dadas a atuais limitações impostas, ao nível de lotação e horários, pelo combate à pandemia do novo coronavírus, estando a recorrer ao takeaway e as entregas ao domicílio para mitigar a quebra de clientes nos restaurantes.

Com a restauração e retalho com restrições, o negócio das plataformas de entrega em casa tem vindo a aumentar o número de adesões de clientes/marcas, bem como de pedidos dos consumidores. Dados da primeira quinzena do SIBS Analytics dão conta desse aumento de procura.

É um dos sectores que está a impulsionar o crescimento das compras online. "O peso acumulado dos setores de Entretenimento, Cultura & Subscrições, Comércio Alimentar & Retalho, e Restauração, Food Delivery & Takeaway voltou a crescer dentro do número total de compras no canal digital. Estes setores representaram, nas duas primeiras semanas do mês de dezembro, 41% do total de compras online, mais 13 pontos percentuais do que no período anterior à pandemia e mais um ponto percentual do que em novembro", refere a Sibs Analytics.

Nova empresa entra num segmento onde a Uber Eats e a Glovo são as caras mais visíveis em termos de volume de oferta e cobertura territorial, tendo também já na sua oferta restauração premium.

"A Volup constituiu uma equipa especializada em contribuir para a valorização das marcas de gastronomia. Num mercado que se encontra recetivo, e com grande potencial de crescimento no segmento dos restaurantes premium, a Volup identificou a necessidade dos restaurantes fazerem chegar o seu produto aos seus clientes garantindo a qualidade e a excelência do serviço prestado, mantendo a experiência gastronómica vivida nos seus espaços", refere a plataforma.

Assegura, neste momento de arranque, entregas na zona de Lisboa - de Algés ao Campo Grande e Parque das Nações - através de uma equipa, os Navigators, de 40 pessoas. Mas o objetivo é crescer o número de colaboradores.

Volup chega ao mercado

Os Navigators, refere a Volup, recebem formação para garantir que os restaurantes façam chegar a sua oferta nas melhores condições aos clientes.

Os "Navigators Volup diferenciam-se de todos os outros serviços de food delivery existentes. Além de uma imagem cuidada e uniforme, também a atenção ao detalhe e proteção dos clientes é tida em conta. Os Navigators utilizam sempre máscara de proteção, de forma a que todo o contacto com o material entregue seja feito com toda a segurança", refere.

As mochilas de transporte também se diferenciam, garante a Volup. "Para que o pedido chegue ao cliente em perfeitas condições, como se o prato fosse servido no próprio restaurante, à temperatura ideal, as refeições chegam ao destino em mochilas desenhadas e produzidas em Portugal por uma equipa especializada, e com materiais isotérmicos de alta qualidade, onde é possível transportar em simultâneo alimentos a temperaturas diferentes", descreve a empresa de entregas.

"Isto permite à Volup aumentar o raio de entregas, bem como a opção de pratos que os restaurantes podem incluir no menu, uma vez que está garantida a qualidade no transporte. Para além do condicionamento na viagem, as embalagens são também pensadas ao pormenor, para que a encomenda seja recebida nas melhores condições", acrescenta.

Os consumidores podem fazer os pedidos através de uma aplicação disponível para sistema operativo Android e iOS.