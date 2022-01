Voo cancelado? TAP explica o que fazer

© Leonel de Castro/Global Imagens

A lidar com "um elevado número de baixas" diárias, devido à quantidade de contágios por covid entre o pessoal da companhia aérea portuguesa, "tendo-se atingido um pico diário de cerca de 80 ocorrências, que resultaram, só entre os dias 31 de dezembro e 1 de janeiro, em 24 cancelamentos", a TAP decidiu ajudar a esclarecer os passageiros sobre o que podem fazer caso os seus voos sejam afetados.

"A TAP tem vindo a ajustar a sua operação para fazer face a um pico de absentismo das tripulações, cuja disponibilidade está a ser afetada pela nova variante do coronavírus, o que tem levado ao cancelamento de alguns voos, sendo os passageiros acomodados noutros voos da TAP ou de companhias parceiras", explica fonte oficial da transportadora ao Dinheiro Vivo.

Depois de ter pedido, sem sucesso, aos chefes de cabine que ocupassem, de forma voluntária, funções menos graduadas, de comissários de bordo, para fazer face aos problemas que os contágios estão a causar aos passageiros -- os tripulantes lembram que "tudo têm feito para que os voos possam manter a sua atividade normal, incluindo trabalhar nas folgas, adiar férias, etc., pelo que não é possível exigir mais a uma classe que já deu mostras, no passado recente, nomeadamente durante o processo de restruturação, de que quer ser parte da solução e não do problema", sublinhou o SNPVAC --, a transportadora explica como está a agir de forma a causar o menor transtorno possível aos seus clientes.

"A TAP tenta cancelar os voos que possam ser afetados pela falta de disponibilidade de tripulações o mais cedo possível e protege imediatamente os passageiros em outros voos", sublinha a TAP.

"A fim de facilitar o processo e evitar tanto quanto possível os incómodos causados por estes cancelamentos, pelos quais pedimos desculpa", a transportadora adotou um sistema de comunicação rápida com os passageiros de quem a TAP tem contactos: "Receberão uma mensagem da companhia aérea informando do novo voo e, se desejarem fazer quaisquer alterações à solução encontrada pela TAP, podem simplesmente seguir o link na mesma mensagem para o fazer, online".

A TAP acrescenta que caso o bilhete relativo ao voo cancelado tenha sido reservado através de uma agência de viagens, os passageiros devem contactar a agência para alterar ou reservar de novo o voo.