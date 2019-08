Voo direto entre Lisboa e Pequim quer atrair mais turistas chineses

Muitos dos passageiros à espera de embarcar no voo JD430 desta sexta-feira foram surpreendidos com um aparato pouco habitual. Balões vermelhos nos balcões de check-in relembravam a estreia do voo direto entre Lisboa e Pequim. Lá dentro, já na respetiva porta de embarque, juntaram-se os passageiros às entidades oficiais da ANA Aeroportos, da Embaixada da República Popular China em Lisboa e do Turismo de Portugal, para assinalar a ocasião.

A Capital Airlines vai ligar as duas capitais com três voos por semana, com uma paragem técnica em Xi’an. A companhia aérea chinesa destaca “a popularidade do destino turístico Xi’an”; já os representantes da Embaixada Chinesa salientam que se trata de uma “nova rota da seda, com a ligação entre a capital chinesa, a antiga capital chinesa e a capital portuguesa”.

Filipe Silva, administrador do Turismo de Portugal, indica que o número de turistas chineses que viajam até Portugal tem aumentado nos últimos tempos. “Estamos com um crescimento de 18,4% nos hóspedes e 16% nas dormidas”, indica, à margem da cerimónia, referindo-se a dados de junho de 2019. O administrador do Turismo de Portugal detalha os números, indicando que se trata “de cerca de 200 mil hóspedes e 300 mil dormidas”.

O Turismo de Portugal destaca que “o Visit Portugal tem estado muito empenhado em aumentar a visibilidade de Portugal como destino turístico”. Segundo Filipe Silva, tem sido também uma ambição não só atrair mais turistas a Portugal, mas também assumir um papel de destaque no mundo das empresas, “para destacar a ligação entre as empresas portuguesas e chinesas”.

O representante do Turismo de Portugal afirma também “esperar bons resultados deste voo”, sublinhando que o país está preparado para vários perfis de turistas chineses, mas que um dos objetivos a riscar da lista passa também pelo “aumento da estadia média” do turista chinês. Entre os pontos de destaque, nota também o papel de Portugal como um destino “de compras”, com iniciativas como a tax-free.

Este voo direto entre Lisboa e Pequim foi retomado pela Capital Airlines, no fim deste mês de agosto, após a companhia aérea ter terminado a ligação, em dezembro do ano passado.