Voos da EasyJet e Azores Airlines vão ligar cinco ilhas dos Açores

A companhia aérea de baixo custo easyJet estabeleceu uma parceria com a Azores Airlines, transportadora aérea açoriana, que permite acesso a voos para cinco ilhas do arquipélago dos Açores, foi anunciado esta sexta-feira.

"A companhia aérea easyJet, e a companhia aérea Azores Airlines anunciam que, através do 'Worldwide by easyJet', os clientes podem agora conectar-se via Lisboa a São Miguel, Terceira, Faial, Pico e Santa Maria, bem como do Porto para São Miguel, Terceira e de Paris e Barcelona para São Miguel", lê-se num comunicado.

Segundo a companhia aérea, através da plataforma inovadora do parceiro de tecnologia Dohop, os clientes podem reservar na 'Worldwide by easyJet' ligações para voos da Azores Airlines, bem como voos easyJet reencaminhados em easyJet.com/worldwide.

'Worldwide by easyJet' foi "o primeiro serviço global de conexões aéreas de uma companhia aérea europeia de baixas tarifas e oferece conexões através de um hub digital e virtual - de forma simples e eficiente", acrescenta.

Lançado em setembro de 2017, permite que os clientes conectem voos da easyJet através de Londres - Gatwick a voos de longa distância, com as companhias aéreas parceiras WestJet e Norwegian, e "têm crescido consistentemente, com mais de 5.000 origens e destinos exclusivos reservados em combinação com companhias aéreas parceiras".

Desde então, a companhia aérea expandiu o serviço para oferecer conexões através de muitos dos principais aeroportos da Europa na sua rede de curta distância, incluindo Veneza - Marco Polo, Amesterdão - Schiphol, Paris - Charles De Gaulle, Orly e Edimburgo.

A 'Worldwide by easyJet' está sujeita a um Tempo Mínimo de Conexão de até 2 horas e 30 minutos, proporcionando aos clientes tempo suficiente para fazer a transferência entre voos e terminais.

José Lopes, Diretor geral da easyJet Portugal, citado na nota enviada às redações, sublinha a satisfação da companhia "por trabalhar com a Azores Airlines, de modo a abrir o acesso a novos destinos para este verão e explorar tudo o que as ilhas dos Açores têm para oferecer".

Também citado no mesmo comunicado, Mário Chaves, administrador comercial e operacional da Azores Airlines ressalva a "importância estratégica" da parceria, visando "fortalecer o potencial do Arquipélago dos Açores, como destino de viagens".