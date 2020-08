Vortal vendida a líder de mercado nórdica

Foi hoje anunciada a conclusão do negócio que passa a totalidade do capital da Vortal, até agora detida pelo Fundo Vallis Sustainable Investments I, Netcorp, Pathena e Meo, para a DOCU Nordic, empresa do universo Stirling Square Capital Partners. O montante envolvido no negócio não foi divulgado.

A empresa líder em contratação eletrónica a nível mundial, que oferece soluções de eSourcing e eProcurement a milhares de compradores públicos e privados, com acesso a uma comunidade internacional de fornecedores qualificados, e que se dedica a ajudar os clientes a comprar melhor e a vender mais para atingirem níveis elevados de desempenho, tinha duplicado a sua atividade nos últimos cinco anos, tendo expandido as suas operações a nível internacional com especial enfoque na Europa e América Latina.

“Estamos entusiasmados para trabalhar com a equipa da Vortal e continuar o crescimento do negócio como parte do nosso grupo”, afirmou Stefan Lindqvist, CEO da DOCU Nordic, citado no comunicado da empresa. “Vemos um grande potencial na expansão geográfica de nossos dois modelos de negócios complementares, apresentando a oferta da Vortal na região Nórdica e levando a nossa oferta para os mercados domésticos da empresa.”

Já com escritórios em Portugal, Espanha, Alemanha, Itália e América Latina, a Vortal soma mais de 350 mil clientes em todo o mundo, desde pequenos municípios a organismos nacionais de contratação, mas também pequenas e grandes empresas privadas, incluindo instituições financeiras, tendo-se tornado reconhecida como top player de mercado no Quadrante Mágico da Gartner e como um dos maiores operadores globais de soluções de eSourcing e eProcurement.

Principal fornecedor de informações para a indústria de construção nórdica, Checa e Eslovaca, a DoOCU Nordic serve ainda os setores do imobiliário e saúde dessa região, oferecendo aos clientes informações de mercado extremamente relevantes e serviços de business intelligence essenciais para identificar e gerar oportunidades de venda. Conta com cerca de 450 colaboradores distribuídos pelos seus escritórios na Suécia, Dinamarca, Noruega, Finlândia e República Checa.

“A Vortal é líder na operação de plataformas de eSourcing nos setores público e privado, combinando soluções orientadas para o comprador com um eMarketplace B2B capaz de identificar os fornecedores mais competitivos e qualificados”, explica o CEO, Miguel Sobral. “Para os fornecedores, oferecemos ferramentas inovadoras de geração de oportunidades de venda e de market intelligence, proporcionando às empresas um conhecimento adicional para se tornarem mais competitivas e aumentarem taxas de sucesso. Estamos entusiasmados em fazer parte da DOCU Nordic e ter o apoio da Stirling Square, sendo uma oportunidade para conduzir a empresa ao próximo nível, combinando o crescimento orgânico através de uma proposta de valor ampliada e liderando a consolidação do mercado de eTendering público na Europa”, concluiu.

Dona da Nordic, a Stirling Square Capital Partners é uma gestora de private equity pan-europeia, focada em investimentos de mudança transformacional em empresas com valorizações entre os 50 e os 500 milhões de euros, gerindo 2500 milhões em três fundos ativos.