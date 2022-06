Wabi2b Portugal espera 6 milhões de euros transacionados na sua plataforma até final do ano

Wabi2b chegou a Portugal em agosto do ano passado © Pixabay

O responsável (country lead) da Wabi2b Portugal, Hugo Duarte, disse à Lusa que espera atingir os seis milhões de euros transacionados nesta plataforma, que entrou no mercado português em agosto passado, até final do ano.

"A Wabi2b é um marketplace que pretende ligar pontos de venda - tudo o que seja o canal de hotelaria, restauração e cafetaria e também o canal de conveniência (mini-mercados, mercearias) a fornecedores", ou seja, "cash & carries, armazenistas, distribuidores de cerveja", tudo aquilo que sejam empresas que forneçam o retalho, explicou Hugo Duarte.

Os pontos de venda têm acesso gratuito a uma aplicação, o marketplace Wabi2b, onde podem "encontrar uma panóplia gigante de produtos e comparar preços entre os fornecedores", acrescentou o coutry lead.

O conceito chegou a Portugal em agosto do ano passado e "somos a primeira plataforma B2B [comércio estabelecido entre empresas] do género em Portugal", salientou Hugo Duarte.

A Wabi surgiu em Buenos Aires, Argentina, e está presente em 14 países, sendo Portugal o primeiro mercado europeu na área B2B.

A casa-mãe Wabi tem ainda outra área de negócio dirigida aos consumidores finais (Wabi2C), a qual ainda não está prevista para Portugal.

"Desde agosto de 2021 no mercado português, a Wabi2b aponta encerrar o ano de 2022 perfazendo mais de seis milhões em vendas e 5.000 pontos de venda (HoReCa [Hotéis, Restaurantes e Cafés] e conveniência) registados em Lisboa e no Porto", de acordo com a empresa.

"Esperamos no final deste ano, e estamos no bom caminho, seis milhões de euros transacionados entre fornecedores e pontos de venda", afirmou o gestor, salientado que apenas é cobrada uma percentagem aos fornecedores.

O número de pontos de venda "continua a aumentar", atualmente são mais de 1.700 registados, o Porto "está muito bem encaminhado, com cerca de 400 [pontos de venda] registados e em Lisboa o negócio está mais maduro", salientou.

Quanto a fornecedores, contam-se 24 até ao momento, em Lisboa e no Porto.

Atualmente, a Wabi2b conta com 15 pessoas em Portugal, mas espera continuar a sua expansão no norte e espera recrutar, pelo menos, mais três gestores de área (area manager) ainda este ano. Até dezembro de 2023, a expectativa é de duplicar a equipa.

A Wabi conta com a Coca-Cola Europacific Partners como investidor, marcando presença, além da América Latina, em África e na Ásia.

"A Europa ficou um bocadinho para o fim [no processo de expansão] e agora em agosto foi decidido fazer este lançamento na Europa e Portugal, sendo um país pioneiro, pequeno" foi considerado "perfeito para fazer laboratório deste tipo de negócios e foi por aí começámos", explicou.

Para já, a Wabi2b está presente em Lisboa e no Porto e não prevê avançar para outra localização no país.

A região do Algarve poderia ser uma oportunidade, mas "para já não, tudo vai depender de como vai correr Lisboa e Porto", disse Hugo Duarte.