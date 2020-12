Wall Street English digitalizou manuais e reforçou formação aos professores para enfrentar pandemia

© Lusa

Mathew Leaper, national service manager da Wall Street English em Portugal, aponta que a empresa já disponibilizava algumas "características diferenciadoras do método de ensino tradicional" da língua inglesa. Ainda assim, a pandemia de Covid-19 acelerou algumas mudanças, como a digitalização dos manuais de ensino, que fazia parte dos planos da empresa desde 2019, por questões ambientais.

Com um paradigma em que o teletrabalho passou a estar na ordem do dia, também os professores tiveram de receber mais formação para estarem totalmente confortáveis no ensino em ambiente online, explica o responsável.

Desde quando é que este método de blended learning existe na Wall Street English? Tendo em conta que já recorriam a um método de ensino à distância, foi mais fácil o processo de passagem para um meio unicamente virtual?

Mathew Leaper: O Wall Street English foi fundado em 1972 e a metodologia de ensino blended esteve na génese da sua criação desde o primeiro momento. A par de outras características diferenciadoras do método de ensino tradicional, como seja o facto de utilizarmos também um sistema de flipped classroom em que o aluno se prepara e aborda os conteúdos lecionados, num sistema de estudo individual assistido com o apoio de materiais e didáticos diversificados online, antes das aulas com o professor, o nosso método de ensino tem conferido à marca a expansão internacional e o crescimento sustentado que se tem verificado nos últimos quase 50 anos.

Ou seja, o nosso método de ensino mistura uma vertente de estudo que pode ser feita em casa ou a partir de qualquer outro lugar com ligação à internet, através das aulas multimédia, na nossa plataforma interativa, com aulas presenciais com professores de inglês numa das nossas 35 escolas.

Não se trata realmente de ensino à distância mas, quando fomos obrigados a encerrar os nossos centros de inglês e a recolher-nos em casa, durante o anterior estado de emergência, foi possível num primeiro momento incentivar todos os alunos a continuarem as aulas multimédia, a partir de casa, enquanto nos preparávamos para substituir as aulas presenciais por aulas online.

Ainda assim, o desenvolvimento da tecnologia própria com todos os materiais didáticos das aulas incorporados, a preparação dos professores e a formação do staff para transitar para um ambiente 100% online exigiu muitas horas de trabalho e concentração de toda a equipa de gestão e dos 35 centros, numa altura particularmente instável para todos. Podemos hoje dizer que foi um grande desafio para a empresa e para os colaboradores mas, ainda que inesperadamente, pelo grau de inovação do nosso método, estávamos prontos para o enfrentar.

Que adaptações fizeram ao longo dos meses de confinamento? Tendo em conta que foram impostas novas restrições , também haverá mais alguma mudança nos próximos tempos?

Inicialmente, e após colocarmos todos os colaboradores a trabalhar a partir de casa e em segurança, em cerca de duas semanas, lançámos a Digital Classroom, acessível online ou através de uma app. Aqui os alunos puderam e continuam a poder realizar as aulas com os professores do costume, agora em ambiente 100% online e com todos os materiais de apoio didático, correspondentes à aula do nível em questão, já incorporados.

Pouco tempo depois, lançámos também os novos Manuais de Estudo Digitais para substituir os de papel, algo que já estávamos a planear no sentido de reduzir o impacto ambiental do negócio. Este novo formato disponibilizou uma série de novos conteúdos e exercícios para enriquecer o papel dos manuais e facilitar o progresso dos alunos no que diz respeito ao acesso a materiais de leitura, aquisição da gramática e desenvolvimento de skills de interpretação e escrita.

Internamente focámo-nos na adaptação dos professores à nova dinâmica das aulas online e passámos a disponibilizar aulas 7 dias por semana, em vez de 6, para garantir a continuidade da prestação de um serviço de qualidade no que toca ao acompanhamento do aluno.

Após o confinamento, com a reabertura dos centros e depois de toda a inovação que foi acelerada durante esse período, passámos a dar a opção aos alunos de alternar entre aulas presenciais ou online, de acordo com a sua preferência. É neste formato que continuamos, este mês com as novas restrições, a disponibilizar as aulas aos nossos alunos, enquanto nos preparamos para implementar novas Social Activities em ambiente também 100% online, para permitir aos alunos uma progressão baseada na interação e discussão de temas variados entre si - um tipo de aulas mediadas pelos professores, que tem como objetivo desbloquear a língua e construir confiança nos alunos para a utilização da mesma.

Relativamente à passagem dos manuais para formatos digitais, como é que foi feita essa adaptação?

Começámos a planear a transição para manuais de estudo digitais ainda em 2019. Estava planeado lançar em junho de 2020. Organizámos mais de 30 horas de formação especializada para o nosso staff no sentido de apresentar os novos conteúdos e os respetivos benefícios para os alunos, tal como desenvolvemos sessões práticas de utilização dos mesmos para que as equipas se familiarizassem com a sua utilização no sentido de poder depois aplicar e ajudar na interação com os alunos.

Foram preparadas comunicações internas e manuais de utilização para apresentar esta novidade aos alunos e foram criados sistemas e metodologias para implementar junto do nosso serviço de apoio ao cliente daí para a frente. O maior desafio na altura foi fazer toda esta preparação em ambiente online e a partir de casa, já que internamente estávamos habituados a realizar este tipo de sessões de formação presencialmente. Porém, foi uma transição que correu bastante bem e sem percalços, com boa aceitação por parte dos alunos.

Disponibilizaram alguma formação adicional aos professores para estarem mais confortáveis em ambiente digital?

Em março, como preparação para a transição para as aulas online desenvolvemos e demos mais de 20 horas de formação aos professores dos nossos 35 centros a nível nacional.

Criámos cinco grupos de suporte aos professores para a nova gestão de aulas online, nomeadamente no que diz respeito à calendarização das aulas e gestão de horários dos alunos.

Criámos outros 2 grupos de suporte mais focados na manutenção da qualidade do ensino nas plataformas, reportando eventuais problemas técnicos com o objetivo de, com a ajuda do departamento de IT, resolvermos questões de utilização das novas plataformas na ótica dos professores ou na ótica dos alunos.

Foram meses de trabalho exaustivo que exigiram muito foco e organização por parte das equipas. Só com professores, foram realizadas mais 105 reuniões com todos os centros inglês durante o primeiro confinamento.

Continuamos, ainda, de forma consistente e organizada a partilhar feedback entre as equipas didática e técnica, muito mais unidas nesta nova realidade, para garantir a qualidade do serviço e identificar fraquezas e pontos de melhoria. Estes procedimentos estão, aliás, já a ser incorporados nos nossos procedimentos base de formação e desenvolvimento de professores.

Quantos alunos é que têm atualmente em Portugal?

De momento temos cerca de 12 mil alunos ativos em Portugal. O desafio que nos foi trazido por esta pandemia ainda não terminou mas acreditamos que o nosso método de ensino e o nosso negócio saem fundamentalmente reforçados desta pandemia e que, mais que nunca, o Wall Street English continua a ser a escolha certa, com o método de ensino mais completo para quem quer aprender inglês em Portugal.