Wallapop é a app de artigos em segunda mão que chega a Portugal

CEO da Wallapop, Rob Cassedy, © DR

A Wallapop - plataforma de artigos em segunda mão - chega agora a Portugal. A app, onde os utilizadores podem dar uma segunda vida a produtos, promove a sustentabilidade através de uma forma mais consciente de consumo, lê-se no comunicado enviado às redações esta quarta-feira.

A app espanhola disponibiliza aos utilizadores várias categorias de produtos em segunda mão como produtos eletrónicos, artigos de casa e jardim, livros, música, moda e até carros. Ainda há a possibilidade de requisitar serviços nas categorias de imobiliário, serviços de construção, reparações ou limpeza e arrendamentos de imóveis.

Como funciona a entrega? "A compra e venda de artigos é facilitada por métodos de entrega acessíveis, tanto em mão como por envios à distância", explica comunicado. Numa primeira fase, os portugueses vão poder comprar e vender dentro de Portugal, mas também em Espanha.

Os utilizadores podem vender na aplicação sem custos adicionais, sendo que o único pagamento é feito pelos compradores, ou seja, estes terão de pagar a encomenda e o preço varia de acordo com o peso do artigo e a forma de entrega (em mão ou pelos correios).

Mas há uma forma de poupar nos envios para compradores e vendedores. A plataforma permite saber a localização do vendedor e do comprador, o que possibilita entregas em mãos, evitando custos de envio.

O CEO da Wallapop, Rob Cassedy, sublinha que "apostar em Portugal vai permitir dar mais um passo na construção de um ecossistema de inventário na Europa, que faça dos produtos reutilizados a opção de compra preferencial. A chegada ao mercado português permitirá consolidar esta forma de consumo em novos territórios, melhorando também a experiência em Espanha e Itália".

As compras online podem fazer os compradores repensar, mas "a Wallapop possui uma equipa que monitoriza constantemente a plataforma para parar potenciais ações fraudulentas".

"Com uma média de mais de 100 milhões de produtos carregados todos os anos na app, e mais de 15 milhões de utilizadores que visitam a plataforma mensalmente, a Wallapop aposta agora no país". Em 2021 iniciou a fase de internacionalização com a entrada em Itália e foi a app com artigos em segunda mão com mais downloads no primeiro semestre de 2022 neste país, conclui o comunicado.