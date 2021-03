Walter Rey passa a deter 2,38% da Novabase

Novabase.

Dinheiro Vivo/Lusa 12 Março, 2021 • 18:06 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

"[...] Walter Rey passou a deter a nome próprio 748.000 ações representativas do capital social da Novabase, correspondentes a 2,382% do respetivo capital social e correspondentes direitos de voto, tendo tal aquisição decorrido na sequência das referidas 748.000 ações no mercado regulamentado da Euronext Lisbon", foi hoje comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

De acordo com a informação disponibilizada no 'site' da Novabase, reportada a junho de 2020, Walter Rey não detinha, em nome próprio, uma participação na empresa.

Na sessão de hoje da bolsa, as ações da Novabase cederam 0,57% para 3,50 euros.