Wavecom cresce 78% e lucra 9,3 milhões de euros em 2022

© DR.

Dinheiro Vivo 23 Março, 2023 • 17:25 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Wavecom, empresa de telecomunicações e IoT, atingiu no ano passado um volume de negócios 9,3 milhões de euros comparativamente os 5,8 milhões de euros e 4,8 milhões de euros de 2021 e 2020, respetivamente. Os resultados, que refletem um crescimento de 78%, surgem da concretização de projetos como a cobertura integral de Wi-Fi de alta densidade do Estádio da Luz - em parceria com a NOS Comunicações -, ou da implementação de conectividade Wi-Fi no interior dos autocarros para os Transportes Metropolitanos de Lisboa, em parceria com a Viação Alvorada e a Rodoviária de Lisboa.

A empresa destaca também, em comunicado, um projeto que desenvolveu no Município de Macedo de Cavaleiros, na área da sustentabilidade ambiental, no qual desenhou e forneceu um sistema que permite a deteção e consequente redução das fugas na rede de abastecimento de água, através de tecnologia LoRaWAN que possibilita a telecontagem da água, numa base horária, "contribuindo também para o rigor, transparência e consciencialização dos consumos".

De acordo com Nuno Marques, co-CEO da Wavecom, "estamos mais fortes e temos vindo a ganhar a confiança de clientes líderes nos seus setores, sustentados na capacidade de inovação e na entrega de elevado valor aos nossos clientes", afirma no mesmo comunicado.

Para este ano, a Wavecom pretende continuar a expansão através da exportação dos produtos próprios na Europa, com especial destaque para a solução de transportes, como provedor de comunicações para comboios e autocarros, quer seja para os passageiros (Wi-Fi) quer seja para o próprio veículo (telemetria, sensorização e bilhética online).