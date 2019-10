Web Summit: Londres pisca o olho empresas com soluções sustentáveis

Há meses que os olhos estão postos em Londres e Bruxelas por causa do Brexit. Sem, pelo menos para já, um desfecho claro sobre quando o Reino Unido vai sair da União Europeia, o tema não vai passar à margem da Web Summit, uma das maiores conferências de tecnologia e empreendedorismo do mundo, que se realiza pela quarta vez em Lisboa no início de novembro. Além de painéis dedicados ao tema, o britânico Department for International Trade vai estar na Web Summit a tentar captar empresas sustentáveis para o Reino Unido.

O “Sustainable Fast Track UK é o maior programa europeu de sustentabilidade, promovido em 25 países da Europa, com vista a atrair empresas com soluções sustentáveis para o Reino Unido. No âmbito da Web Summit, responsáveis por esta iniciativa vêm a Lisboa para reunir com algumas empresas e dar-lhes a conhecer o programa, que tem candidaturas abertas até ao dia 29 de novembro”, refere o comunicado enviado às redações.

Este programa é uma iniciativa do Department for International Trade (DIT) do Reino Unido e tem como missão captar empresas com soluções sustentáveis, tanto serviços como produtos em seis áreas: serviços financeiros, agricultura, economia circular, infraestruturas, energia e cuidados de saúde, e que queiram instalar os seus negócios em solo britânico.

As candidaturas ao Sustainable Fast Track UK podem ser feitas online até ao final de novembro. Depois caberá a um júri composto por dois representantes de cada um dos 25 países participantes escolher 100 finalistas. Os finalistas vão ser conhecidos em dezembro e os vencedores vão ser revelados a 21 de janeiro, numa cerimónia que vai ter lugar em Londres.

As empresas que vencerem vão ter “garantido apoio em todo o processo de fixação no país, um escritório em Londres, aconselhamento legal, acesso a financiamento e a oportunidade de se tornarem membros premium do Hub Digital da Sustainary, uma comunidade mundial que junta líderes com preocupações ambientais”.

Além disso, e de acordo com o comunicado, estas firmas que vencerem vão poder ter também acesso à entrada em mercados africanos em crescimento, graças a “um protocolo do Reino Unido”.

“A todos os candidatos que se inscrevam online, até ao dia 29 de novembro, mas que não se figurem vencedores, a organização também assegura apoios, que passam por descontos significativos na instalação em espaços empresariais em Londres e acesso ao Sustainary Digital Hub (basic membership)”.