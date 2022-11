Web Summit: Participantes gastaram em média pouco menos de 13 euros

Dinheiro Vivo/Lusa 04 Novembro, 2022 • 14:36 Partilhar este artigo Facebook

Os participantes da Web Summit realizaram 31 350 compras eletrónicas no recinto no primeiro dia do evento, na quarta-feira, um valor 44% superior a 2021, onde ainda havia restrições por causa da pandemia de covid-19, de acordo com dados da SIBS.

"O valor médio por compra foi de 12,9 euros", indicou a empresa, revelando que "os portugueses representaram 18% das operações, e as restantes nacionalidades 82%".

De acordo com a SIBS, "estiveram presentes no recinto 116 nacionalidades diferentes. De entre os mais representados destaca-se Reino Unido (11,1%), Alemanha (8,3%), Brasil (5,4%), E.U.A. (4,9%) e Ucrânia (4,3%)", acrescentando que se mantêm "os países mais representados em 2021, com exceção da Polónia que foi substituída este ano pelos EUA".