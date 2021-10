Web Summit "vende" software para a CES 2022

Patrick "Paddy" Cosgrave, empreendedor irlandês e co-fundador da Web Summit, fotografado esta tarde em Lisboa. © Gerardo Santos / Global Imagens

Na última década a Web Summit tem estado a desenvolver uma solução informática designada Summit Engine, primeiro para consumo próprio, mas também para licenciar a alguns dos maiores eventos mundiais. Trata-se de um novo segmento de negócio para a empresa. E, esta terça-feira, foi feito um "grande" anúncio: a Web Summit Software vai fornecer a CES 2022, a maior feira tecnológica do mundo.

Qual o benefício? Segundo Paddy Cosgrave, fundador e presidente da Web Summit, em declarações ao Dinheiro Vivo, o software permite o contacto entre as pessoas de uma forma mais eficiente.

Este é um marco para a Web Summit porque, pela primeira vez, e como reconhece Paddy, vai licenciar o software para os maiores eventos a nível mundial. Um negócio não só importante a nível monetário, mas, principalmente, ao nível da notoriedade da marca. Que, vai, provavelmente, trazer mais negócios e proporcionar uma nova fase no desenvolvimento da empresa.

Paddy não deixou de reconhecer que muito do trabalho foi feito por engenheiros portugueses, alocados em Lisboa, Porto e Faro e que tiveram um papel importante na última década, no desenvolvimento do software. No futuro, Paddy espera que muitos dos eventos realizados em Portugal utilizem o software da Web Summit.

Este não foi o primeiro contrato estabelecido, mas, foi, definitivamente, afirma Paddy, o maior. Os primeiros clientes incluíram as Nações Unidas e o Consumer Electronic Show. Mas mais virão.