Weber abre loja na Maia com Lisboa e Algarve na mira

O empresário Vítor Vicente comercializa há duas décadas grelhadores da marca Weber. © Pedro Correia/Global Imagens

A Weber, fabricante norte-americana de grelhadores premium, tem agora um espaço comercial de 500 metros quadrados totalmente dedicado aos seus equipamentos a carvão, gás, pellets e eletricidade, na Maia. Esta é a primeira Weber Store em Portugal e é resultado de uma parceria entre a marca e o grupo Vicentes, que há mais de duas décadas comercializava os seus produtos junto com cozinhas de exterior, mobiliário de jardim de luxo, madeiras, ferragens e ferramentas. Em cima da mesa, está a expansão para Lisboa e Algarve, num modelo de negócio em tudo idêntico ao acordado com o parceiro maiato. Para já, a Weber garante junto dos seus diversos representantes a venda de cerca de 10 mil grelhadores por ano no país, mas a pandemia abriu novos horizontes.

Segundo Vítor Vicente, acionista maioritário do grupo Vicentes, a covid-19 impulsionou "o espírito de convívio em casa" e os grelhadores tornaram-se um equipamento indispensável. Foi um movimento com tal significado que "esgotámos todo o stock" nesse período, diz, lembrando que recebiam encomendas de vários locais do país. Este dinamismo na procura e o forte conhecimento do produto foram determinantes quando surgiu a oportunidade de instalar uma Weber Store em território nacional. Vítor Vicente não perdeu tempo e mostrou-se logo interessado no negócio. Só impôs uma condição: "Abrir antes da Primavera, caso contrário, não vale a pena".

Dito e feito. A Weber Store na Maia foi inaugurada em março, no primeiro andar do espaço comercial do grupo Vicentes. Para alavancar as vendas e com o apoio da marca norte-americana, foi criada a Grill Academy. A ideia inicial era promover um workshop todos os meses, mas Vítor Vicente tem apostado na realização de duas sessões formativas mensais. No curso, os formandos aprendem a trabalhar com os vários tipos de grelhadores e inúmeras receitas, tudo com o apoio de um chef. É que curiosamente estes grelhadores têm uma utilização mais vasta do que o simples grelhado. Como frisa Vítor Vicente, " é preciso saber, conhecer. Estes grelhadores não são apenas para assar sardinhas, são mesmo para cozinhar. Pode-se fazer pizzas, legumes salteados, bolos e pudins, batatas fritas..."

Com esta presença mais exclusiva no mercado português, a Weber prevê "uma melhoria nas vendas no país", mas também o desenvolvimento mais rápido da cultura do grelhador com os cursos da Grill Academy, diz Iván Martínez Esteve, diretor de vendas para a Península Ibérica. Na sua opinião, o mercado ibérico e, em geral, todos os países do Sul da Europa, oferecem um grande potencial de crescimento e com tempo irão aproximar-se dos volumes que a marca regista nos países do Centro e Norte. E neste negócio dos grelhadores, a Weber distingue-se pela panóplia de acessórios e utensílios que dispõe para aprimorar a arte do churrasco, desde pedras para pizza, woks para churrasco e suportes para assar aves, a defumadores para quem pretende dar um sabor diferenciado aos alimentos, termómetros para uma cozedura precisa, entre outros.

A diferenciação dá ânimo à marca para ambicionar chegar a Lisboa e ao Algarve. Vítor Vicente foi desafiado para a levar até à capital mas, como diz, "já não tenho 20 anos". Por isso, o grupo está a avaliar outros parceiros e ainda não tem data para a próxima abertura. Certo é que uma rede de três Weber Stores em Portugal já cobre a quase totalidade do mercado, diz Iván Martínez Esteve. A marca tem também loja online.

O grupo de cariz familiar Vicentes integra as empresas Vicentes Representações (onde se insere a Weber Store e o comércio de ferragens, ferramentas, máquinas para a construção civil e mobiliário de jardim) e Joaquim Vicente & Vicente (especializada em carpintaria, serração de madeiras e venda de derivados de madeira). Juntas faturaram mais de 3,5 milhões de euros no ano passado. Vítor Vicente estima que neste exercício as vendas se aproximem dos cinco milhões.