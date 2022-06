Webhelp abre mais de mil vagas em Portugal este verão

Webhelp © DR

A Webhelp, multinacional especializada na externalização de serviços de apoio ao cliente, está recrutar mais de mil novos colaboradores a nível nacional. Há 800 vagas nos escritórios do sul e 300 posições no norte do país e o processo de recrutamento está a decorrer a partir do mês de junho até setembro. As candidaturas devem ser enviadas para o email da empresa, adianta a Webhelp em comunicado.

Maioritariamente, as vagas destinam-se a assistente de apoio ao cliente e suporte técnico e é necessário saber idiomas como o francês, inglês, alemão e línguas nórdicas. Porém, existem também candidaturas para posições de office assistant, communication manager, manager de controlo de gestão e recursos humanos.

Nas vagas mais a sul do país, as posições são, sobretudo, em regime de trabalho híbrido, contrariamente ao norte onde vão ser, maioritariamente, presenciais. Este recrutamento surgiu para responder à necessidade dos clientes das áreas de tecnologia, banca, retalho e moda, explica a Webhelp.

Objetivos futuros

O CEO da Webhelp Portugal, Carlos Moreira, afirma que "o rápido crescimento da Webhelp em Portugal proporciona a contratação de novos colaboradores durante todo o ano. De acordo com a nossa estratégia de investimento, esperamos continuar a criar postos de trabalho e a crescer no país. Com um cariz fortemente inovador e tecnológico, a Webhelp pretende fortalecer a procura de novos talentos no mercado europeu e nacional".

Desde a presença em solo português, que teve início em 2015, a empresa já investiu mais de 15 milhões de euros em infraestruturas no país. No ano passado, estreou os seus escritórios em Lisboa e Braga e tem planos futuros para alcançar três mil colaboradores em Portugal nos próximos dois anos. Este é um objetivo que pode ser atingido ainda este ano com o anunciar das novas contratações.

"Este processo de recrutamento é o resultado de vários novos clientes que vamos lançar nestes meses de verão. Ao contrário da maioria do mercado corporativo português, que nesta estação acaba por estagnar, a Webhelp, sempre inovadora, tem nestes três meses um forte pico de recrutamentos para preencher necessidades nos diversos setores", reforça a diretora de Recursos Humanos da Webhelp Portugal, Lina Jesus.

A Webhelp conta atualmente com cerca de 2300 colaboradores no território nacional, entre os quais 1360 na estão na região de Lisboa e 940 no norte do país e foi eleita em Portugal, pela quarta vez consecutiva, como uma das "Melhores Empresas para Trabalhar", de acordo com a organização Great Place to Work, que analisa a cultura das empresas e as práticas e políticas de Recursos Humanos, avança a mesma nota.