Webhelp quer contratar mais 400 pessoas em Portugal em 2023

Sede da Webhelp em Lisboa © DR

Dinheiro Vivo 27 Dezembro, 2022 • 16:40 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Webhelp, multinacional francesa especialista em experiência do cliente e soluções empresariais, anunciou que este ano alcançou o seu maior crescimento global desde a sua criação, com operações em mais de 60 países e cerca de 125 mil colaboradores a nível mundial.

Em Portugal desde 2015, já com mais de 2600 colaboradores de 81 nacionalidades e escritórios em Braga, Lisboa, Oeiras e Aveiro, a Webhelp pretende continuar a sua aposta no mercado português. O objetivo é aumentar a equipa para 3000 colaboradores ao longo do próximo ano, diz a empresa em comunicado.

Este ano inaugurou mais dois escritórios, incluindo uma nova sede localizada em Lisboa. O investimento em território nacional já contabiliza mais de 15 milhões de euros em infraestruturas de norte a sul do país.

Ao longo de 2022, a Webhelp estabeleceu-se em mais 24 locais diferentes e seis novos países, alcançado também um crescimento de número de clientes durante o ano.

A expansão geográfica levou a empresa a reforçar o trabalho híbrido e remoto, de forma a poder flexibilizar a performance para os clientes e ajustar as preferências dos seus colaboradores.

Na nota dirigida à imprensa, a Webhelp anuncia ainda diversas aquisições e investimentos estratégicos, incluindo a integração do Grupo Services, uma das empresas líderes no Brasil em experiência do cliente, soluções empresariais e tecnológicas.

Também na Europa, África e Médio Oriente (EMEA), a empresa uniu-se com a Uitblinqers para fortalecer a sua presença no mercado holandês e fez investimentos com a Gobeyond Partners através da criação de uma prática de Nudge - uma unidade estratégica que estimula a economia comportamental para apoiar organizações a alcançar os melhores resultados possíveis, influenciando os comportamentos dos clientes.

"O crescimento é um esforço de equipa e cada um dos nossos colaboradores teve um papel fundamental neste extraordinário ano para a Webhelp", afirma Olivier Duha, CEO e cofundador da empresa.

A Webhelp tem também apostado no reforço das suas práticas de sustentabilidade e de governação social ambiental. Cerca de 12% dos colaboradores foram contratados através de um programa de impact sourcing que prevê a contratação de jovens desfavorecidos, iniciativas de reintegração para ex-presidiários e um ecossistema que apoia a empregabilidade de migrantes e refugiados.

O desejo para 2023 é de continuar a crescer e expandir para novas localizações um pouco por todo o mundo. "Temos muito orgulho no trabalho brilhante que os nossos webhelpers realizam em nome dos nossos clientes e esperamos continuar esta tendência em 2023, investindo ainda mais em tecnologia e nas pessoas", explica o CEO da Webhelp em comunicado.

A empresa recebeu mais de 50 prémios da indústria este ano, foi reconhecida pela Gartner como Líder em Serviços de Experiência do Cliente e Outsourcing na análise Magic Quadrant de 2022 e obteve as melhores classificações como "Líder Global em Experiência do Cliente" a nível internacional pelo Grupo Everest.