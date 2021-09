Well's reforça investimento com a abertura de 35 lojas até 2023

Dinheiro Vivo 02 Setembro, 2021 • 09:34 Partilhar este artigo Facebook

A Well's, que anunciou recentemente a entrada no mercado da beleza seletiva, com a abertura de lojas que incluem perfumaria, maquilhagem, cosmética e cuidados profissionais de cabelo, conta fechar o ano com nove novos espaços dedicados a este novo conceito. Até 2023, a marca do grupo Sonae vai reforçar o investimento com a abertura de mais 35 lojas em todo o país.

Amadora, São João da Madeira e Braga são as três cidades onde é já possível encontrar o novo conceito de loja da Well's, que alia a nova área de beleza à tradicional parafarmácia e ao espaço de ótica. Em comunicado, a Well's explica que, num investimento de mais de 15 milhões, a evolução da marca vai também refletir-se gradualmente nos interiores e fachadas das 280 das lojas e em todos os materiais da marca.

E para assinalar esta mudança, está no ar uma nova campanha de comunicação, com uma nova assinatura: 'Wells, Fica bem contigo'. A marca deixa de ter a cruz associada à sua identidade, para se afirmar em novas áreas de negócio. "Para assinalar este novo momento, a insígnia preparou o lançamento de uma grande campanha multimeios, que apresenta uma Well's atual, com um discurso ajustado aos drivers e desafios da sociedade atual. Uma campanha de comunicação institucional, que promove a auto-estima e a beleza natural das mulheres, como grandes pilares, que traduz os novos valores associados à evolução da marca: Empowerment, Empatia, Inclusão, Positividade e Proximidade", anuncia em comunicado.

A campanha, que está já disponível em diversas plataformas, conta com a colaboração de nomes como Cláudia Vieira, Sónia Tavares, Patrícia Mamona, Inês Herédia, Ana Bustorff e Constanza Ariza, "a mais recente fenómeno do Tik Tok".

"A Well's é hoje uma marca mais abrangente e esta evolução visa aproximar e fortalecer a marca, valoriza o capital de reconhecimento e credibilidade já construído e reforça a nossa convicção de que todos têm o direito a sentirem-se bem", defende Marta Castro, diretora de Marketing da marca.