Whengo entra no negócio da remodelação de habitações

A Whengo, plataforma portuguesa de serviços on demand, anunciou a entrada no negócio da remodelação de habitações em Portugal, através da sua plataforma onde já presta serviços nas áreas da limpeza, manutenção e reparação, baby sitting e treino personalizado.

“Agora conseguimos fazer uma remodelação integral de uma casa de banho ou até de toda a habitação”, disse Carlos Magalhães, CEO da plataforma, numa nota enviada às redações.

No futuro, com o serviço digital, os clientes vão poder visualizar o estado dos seus projetos. Para já, a nova área de negócio está disponível apenas no Porto, “mas os clientes em Lisboa poderão usufruir do mesmo serviço já no início de 2020”.

A empresa indica que a nova área deverá representar 25% no total das vendas já em 2020, que se esperam superiores a quatro milhões de euros.

Com mais de cinco mil utilizadores registados, a Whengo está presente no Porto e em Lisboa, mas pretende expandir brevemente para outras geografias.