White Airways prevê dispensar 49 trabalhadores com despedimento coletivo

José Varela Rodrigues 08 Outubro, 2021 • 12:35

A portuguesa White Airwyas, do grupo Omni Aviation SGPS, vai avançar com um despedimento coletivo, devido à situação financeira da empresa, anunciou o Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC) na quinta-feira. Ao Dinheiro Vivo, o fonte oficial do sindicato fez saber esta sexta-feira que, num universo de cerca de 242 trabalhadores da White Airways, "serão 49 os trabalhadores potencialmente a despedir".

A White Airways é uma companhia dedicada à aviação charter que decidiu avançar com um despedimento coletivo, "em virtude da débil situação financeira que a empresa se encontra e agravada pela redução da atividade do transporte aéreo devido à pandemia do Covid-19". Entre os trabalhadores que serão dispensados enquadram-se comandantes, oficiais piloto sem ATPPL (licença), chefes de cabine, comissários e assistentes de bordo, bem comotécnico especialistas e técnicos assistentes.

Segundo explicou fonte oficial do SNPVAC, a categoria profissional mais visada por este despedimento coletivo é o tripulante de cabine - a White Airways emprega 96 tripulantes de cabine. "No grupo de tripulantes de Cabine (chefe de cabine e comissário ou assistente de bordo), temos conhecimento, até à data, de que 29 estarão abrangidos por este processo de despedimento coletivo", disse.

"A empresa tem vindo a apresentar várias dificuldades financeiras, no entanto, demonstrou que encontraria soluções alternativas e viáveis para as ultrapassar", acrescentou a mesma fonte.