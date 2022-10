White diz-se "bode expiatório" da TAP e lamenta comunicado "lesivo do bom nome da empresa"

© PAULO SPRANGER

A TAP vai substituir a White Airways como prestadora de serviços alegando falhas na operação. "A White Airways tem vindo a operar uma frota de seis aviões ATR para a TAP, o que tem sido um desafio constante, com múltiplos aviões ATR a ficarem em terra por avaria e a registarem uma regularidade operacional decrescente", justificou a transportadora aérea nacional, em comunicado, na semana passada. A White Airways vem agora reagir e, em nota enviada às redações, diz que "foi emitido um comunicado lamentável, hostil e lesivo do bom nome da empresa no tom e no conteúdo".

A White, que pertence ao grupo OMNI, defende que a TAP "construiu e quer construir uma narrativa em que sacode a água do capote das suas responsabilidades nos resultados e na operação, mas não deve, nem pode, hostilizar e denegrir uma empresa portuguesa que teve e tem um compromisso com o setor da aeronáutica do país e com os portugueses, que não foi capitalizada com recursos públicos".

A TAP, no comunicado divulgado na semana passada, alega que entre novembro de 2021 e setembro de 2022 a White cancelou 342 voos, uma média de 31 voos por mês, por razões técnicas. E só no mês de setembro deste ano registaram-se 84 cancelamentos".

A White Airways responde que "o comunicado de quarta-feira omite que um dos pressupostos da operação, da construção da fiabilidade e da regularidade, é a manutenção de linha (a que permite o despacho dos aviões), que, por imposição da TAP, era da responsabilidade da Portugália, empresa do universo TAP". E, acrescenta ainda a empresa, "face à incapacidade de resposta da manutenção, a White disponibilizou-se em diversos momentos junto da gestão da TAP para realizar a manutenção de linha, dado o desconforto da Portugália na realização das manutenções neste tipo de frotas".

A White considera que foi prejudicada pelo "problema estrutural da manutenção da Portugália, que condicionou a operação da White". E que "o tratamento dos temas de manutenção da frota operada pela White sempre foi deixado para uma segunda (senão última) prioridade, em benefício do tratamento da totalidade da frota da Portugália".

A empresa critica ainda a forma como decorreu o concurso para a escolha do novo operador, pela "informalidade com que o concurso foi lançado, com um âmbito mal definido, sem qualquer regra de seleção publicada ou caderno de encargos. Afinal era mesmo "só para inglês ver". E revela que a escolha recaiu sobre "uma empresa estatal da Estónia".

Na informação divulgada na semana passada, a TAP avançava apenas que "das cinco propostas recebidas, a melhor oferta para operar dois ATR está a ser negociada".

A White garante que o "early termination" dos leasings dos aviões ATR vai custar à TAP 20 milhões de euros e põe em causa 120 postos de trabalho na White. O contrato terminava no dia 21 de outubro.