Wine2Help senta setor vitivinícola à mesa para debater valor do vinho nacional

Rodrigo Quina

Debater formas de criar mais valor para o vinho nacional é o que move Rodrigo Quina, empresário com extenso percurso no setor, tanto a nível nacional como internacional, que esteve envolvido em negócios nos vários canais, desde a exportação, distribuição, garrafeiras e como comprador e que em janeiro do ano passado criou a Wine2Help, na sequência do Livro Vinho 5.0 - Vendas e Marketing de Vinho no Século XXI. O objetivo é ajudar o setor a crescer e afirmar-se. E nele tem um papel o simpósio estreado no ano passado e que neste ano repete a 18 e 19 de março.

Depois do sucesso em 2021, a edição de 2022 voltará a juntar o setor vitivinícola nacional para discutir, desta vez, o presente e o futuro dos vinhos portugueses. Sob o mote "Criar Valor para o Futuro", a iniciativa procurará debater o tema, bem como partilhar ferramentas, experiências e conhecimentos que permitam aos agentes do setor continuar a criar valor para o vinho português - no mercado nacional e no internacional.

O programa de 2022 divide-se em dois segmentos: o primeiro dia vai incidir, sobretudo, nos Canais de Venda de Vinho - as Garrafeiras, o E-Commerce e a Restauração; e o segundo debruçar-se-á sobre o Enoturismo, a Exportação e a Comunicação.

Além dos seis momentos de debate previstos no programa, no fim de cada dia o evento contará com a presença de três produtores que apresentarão os seus vinhos numa prova online orientada pelo sommelier Manuel Moreira.

"Com a edição de 2022 do simpósio Wine2Help, voltamos a querer pôr o setor dos vinhos em debate", explica o organizador. "É uma oportunidade única de reunir vozes notáveis e partilhar conhecimentos, experiências e aprendizagens extremamente úteis para o setor vitivinícola de língua portuguesa - produtores, distribuidores, importadores, garrafeiras, e-commerce, fornecedores -, mas também para o consumidor com elevado interesse em vinho. Se queremos criar valor para o futuro, que é o mote desta edição, acredito que temos de ajudar a valorizar o que é feito no presente. E é isso que pretendemos com este espaço de partilha", junta Rodrigo Quina.

O simpósio contará com nomes sonantes do setor vitivinícola, como Nélson Guerreiro (Garrafeira Nacional), Teresa Figueiras (Vivino.com), Priscila Haddad (World of Wine), Ricardo Morais (Amorim Luxury), Pedro Ramos (Alma), Luísa Rebelo (Torre de Palma Wine Hotel), Sandra Dias (Quinta da Pacheca), João Caldeira (CARMIM), Alexandre Relvas (Casa Relvas), Ana Lourenço (Sogevinus Fine Wines), Frederico Falcão (ViniPortugal/Wines of Portugal), entre outros.

No painel de oradores, a edição de 2022 apresenta, ainda, quatro referências do setor vitivinícola brasileiro, numa procura de cruzar conhecimentos dos dois lados do Atlântico. Jessica Marinzeck (Divvio.com.br), Lua Sampaio (Flua Vinho e Cia.), Carlos Geraldo (Wine.com.br) e Cláudia Hercog (Hercog Comunicação) compõem o quarteto de oradores do país irmão.

A iniciativa conta com um amplo grupo de parceiros, entre os quais se destacam a ViniPortugal / Wines of Portugal, o Recheio, o Município de Cantanhede, a Rotom Portugal, o Dinheiro Vivo e a agência de comunicação Message in a Bottle.

A responsabilidade social do evento volta a ser assegurada através da colaboração com a Academia do Johnson, uma organização sem fins lucrativos que promove o desenvolvimento e a integração social de crianças e jovens dos bairros da zona da Cova da Moura. Em formato webinar, via Zoom, exclusivamente para os participantes registados, os bilhetes para o evento já estão a ser comercializados no website do Wine2Help, com preços especiais para as empresas do setor. Pode ainda seguir o canal do YouTube para assistir a mais conversas à volta do vinho.