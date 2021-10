WiZink conclui 1.ª titularização de créditos em Portugal de 150 milhões de euros

WiZink é um banco online

O banco online WiZink concluiu a primeira titularização de créditos no mercado português, com um valor global de 150 milhões de euros colocados juntos de investidores institucionais, foi anunciado esta sexta-feira.

"O WiZink concluiu com sucesso a titularização de créditos, com um montante global de 150 milhões de euros colocado junto de investidores institucionais", informou a entidades, em comunicado.

A operação, denominada Viriato Finance No. 1, foi anunciada ao mercado no dia 17 de setembro e é referente ao portfólio de crédito pessoal ('consumer loan' ABS) do Banco em Portugal, explicou o WiZink.

O objetivo, prosseguiu, é "apoiar o contínuo crescimento do banco, em linha com a estratégia do WiZink de crescimento e diversificação do negócio em Portugal e Espanha".

Segundo a instituição, a titularização teve uma procura 1,4 vezes superior à oferta disponível.

O WiZink é um banco digital que se dedica ao financiamento em consumo e conta com mais de dois milhões de clientes em Portugal e Espanha.