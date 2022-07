WiZink e Sport Lisboa e Benfica lançam cartão de crédito para os adeptos

Vista geral do Estádio da Luz, do Sport Lisboa e Benfica © Filipe Amorim / Global Imagens

Dinheiro Vivo 14 Julho, 2022 • 18:09 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O banco digital WiZink lançou em parceria com o Sport Lisboa e Benfica o Cartão de Crédito Benfica, destinado aos sócios e adeptos do clube encarnado, que garante um programa de fidelização com benefícios exclusivos, avança esta quinta-feira a instituição.

"Resultado da experiência e know-how do WiZink em parcerias de co-branding e métodos de pagamento digitais, bem como da ambição do Benfica em oferecer o melhor programa de fidelização, este novo cartão de crédito oferece benefícios exclusivos para os Sócios e adeptos benfiquistas", explica a mesma nota.

Além da adesão online, necessitando apenas de ter registo como adepto no site do clube para acesso à Carteira Virtual Benfica, existem ainda cinco postos de venda onde os adeptos e sócios se poderão dirigir: lojas Benfica (Loja do Estádio e Loja do Colombo) e stands WiZink dedicados (Vasco da Gama, Oeiras Parque e Coimbra Shopping). Este cartão surge do acordo oficial assinado com o clube da Luz para ser patrocinador oficial até 2026.

"No ano passado o WiZink juntou-se à rede de patrocinadores do Benfica por cinco temporadas, até 2026. Neste sentido, lançamos agora, e em conjunto, um novo método de pagamento, como mais um passo na estratégia de Patrocínios do banco, e um marco fundamental do plano estratégico do WiZink como líder digital no financiamento ao consumo na Península Ibérica. Este método de pagamento co-branded é ainda uma proposta muito competitiva, a qual nos orgulhamos de apresentar ao mercado português", explica no mesmo comunicado Inês Medina, country manager do WiZink em Portugal.

"O lançamento do cartão de crédito representa mais um passo importante na parceria do Sport Lisboa e Benfica com o banco WiZink. Encaixa na nossa estratégia global de valorização dos sócios, constituindo um upgrade no nosso modelo de fidelização inovador e centrado na experiência dos associados. Este novo cartão irá complementar a proposta de valor atual dos mais de 900 parceiros do cartão de Sócio", adianta por seu lado Domingos Soares de Oliveira, CEO do Sport Lisboa e Benfica.

O Cartão de Crédito Benfica, da rede Visa, funciona na rede multibanco. Entre outras vantagens, explica o banco digital que este cartão tem "oferta exclusiva de 2% (para Sócios) e 1% (para adeptos), calculados sobre o valor de compras realizadas com o cartão, a creditar na Carteira Virtual Benfica, podendo o valor acumulado ser usado na aquisição de produtos e serviços Benfica, incluindo quotas. Esta oferta tem um valor máximo anual de 156 euros".