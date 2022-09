World Trade Center Lisboa inaugurado em Oeiras

O World Trade Center (WTC) Lisboa foi inaugurado esta quarta-feira, em Carnaxide, Oeiras, e garante que vai "permitir a ligação a cerca de 90 países de todo o mundo" O presidente da câmara municipal, Isaltino Morais, presente na inaugiração oficial, disse que "este é um momento especial para Oeiras, para a Área Metropolitana de Lisboa e para o país. Estão aqui representados 120 milhões de euros de investimento que se traduzem em emprego - são três mil postos de trabalho. Numa altura como esta, em particular, é importante para o país ver nascer projetos destes que dão um forte impulso à economia nacional", lê-se num comunicado da autarquia.

"O WTC é um espaço flexível, adaptável e evolutivo que vai agregar três grandes benefícios: plataforma de negócios sustentada em modelos que favorecem o sucesso empresarial, um workplace orientado para o futuro, para a tecnologia e para a produtividade e um ambiente que favorece um estilo de vida focado na sustentabilidade e no bem-estar. Com certificações Leed Gold e Well Gold, o empreendimento conta já com alguns ocupantes na área dos escritórios como a Worten, a Bayer e o YOTEL no espaço dedicado a uma unidade hoteleira", explica a nota.

O YOTEL, por exemplo, tem capacidade para 127 quartos, cerca de 800 lugares de estacionamento subterrâneo e 200 no exterior. O empreendimento ainda vai dispor de 1700 m2 dedicados ao retalho.

O WTC Lisboa integra uma área total de 70 mil metros quadrados (m2) divididos em dois edifícios de escritórios, que totalizam 25 mil m2 e áreas de retalho com quatro mil m2. Os dois edifícios têm oito pisos acima do solo, com pátios exteriores e um rooftop em cada.

Já os espaços exteriores ocupam dez mil m2 e também incluem ciclovias, jardins e espaços verdes, para quem quiser praticar exercício físico.

"Este é o primeiro e único projeto do género em Portugal, situado em Carnaxide, concelho de Oeiras, e que reforça assim a marca do município na atração de investimento e sede de grandes empresas", sublinha a autarquia.