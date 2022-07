Worten abre nova loja nos Açores

© Leonel de Castro/Global Imagens

A Worten abre a primeira loja na ilha de Santa Maria, mas é a sexta no arquipélago dos Açores. Localizada na Vila do Porto, a loja, com todo o tipo de produtos e serviços para os consumidores, conta com cerca de 1 082 metros quadrados de área, tem quatro colaboradores especialistas. O objetivo é reforçar o posicionamento omnicanal da marca, avança a empresa em comunicado.

Com a nova abertura, a marca pretende reforçar a liderança no ramo das empresas tecnológicas e continuar com slogan "tudo e mais não sei o quê". A loja, que tem desde "brinquedos a artigos de desporto, passando pelos perfumes, livros e material de escritório, sem esquecer os produtos para casa", quer conjugar a rede de lojas físicas e "o maior site de comércio eletrónico do país", conclui a companhia.