Worten cria Digital Marketing Hub

Worten

A Worten criou o Digital Marketing Hub para "garantir o foco no eixo digital, assegurando que está na génese de todas as comunicações e que cresce a incorporar todas as melhores práticas e uma linha condutora clara entre todas as interações que temos com os clientes", explica o head of brand and communication, António Fuzeta da Ponte.

A equipa do Digital Marketing Hub, liderada por Simão Pires, vai ser responsável pela coordenação de media, redes sociais e conteúdo digital, integração e coordenação de media digital e transformação de processos criativos, lê-se na nota enviada às redações.

"É com grande satisfação que assumo o desafio e dou continuidade ao trabalho que tem sido realizado nesta área. Temos como objetivo, cada vez mais, ter uma visão e atuação integradas para que o reach das mensagens, engagement com o target e performance esteja à altura do posicionamento da marca e dos desafios comerciais do negócio", explica o novo líder de equipa do Hub, Simão Pires, que deu entrada na Worten em 2019 como líder da equipa de Digital Acquisition.

Simão Pires licenciou-se em Economia no ISEG e tirou um mestrado de Business Administration na Católica de Lisboa. Durante os dois anos de mestrado, esteve envolvido no clube de empreendedorismo, devido ao gosto pela tecnologia.

Começou o percurso profissional como trainee no programa de graduates da Vodafone, seguido da Karma-Network. Em 2017, integrou a iProspect, brand de performance digital do grupo Dentsu.