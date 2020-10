A Worten continua "comprometida com a sua operação em Espanha", empresa que "alcançará a rentabilidade operacional já em 2021", garante a cadeia de retalho depois do auditor ter questionado a viabilidade da cadeia no mercado espanhol, depois do impacto da pandemia na operação.

"A Worten continua comprometida com a sua operação em Espanha e continuará a desenvolver a estratégia mais

adequada aos desafios do momento no mercado, honrando todos os seus compromissos", reage fonte oficial da cadeia de retalho controlada pela Sonae.

"Com a implementação desta estratégia, que vem ao encontro das transformações estruturais do setor, e que

está a decorrer de acordo com as nossas expectativas, a Worten em Espanha alcançará a rentabilidade

operacional já em 2021", assegura a mesma fonte.

A cadeia lembra que "iniciou a implementação de um plano de restruturação da sua operação em Espanha Continental, com

o objetivo de melhorar a sua rentabilidade, tal como havia sido comunicado ao mercado já em 2019", e que o mesmo passa pela "aceleração do crescimento dos canais digitais e pela otimização da rede de lojas".

"O contexto atual de pandemia reforça ainda mais a pertinência desta estratégia em Espanha, onde a crise sanitária

tem provocado efeitos mais agudos. Esta estratégia tem vindo a registar uma evolução muito positiva, com uma clara melhoria da rentabilidade da operação, suportada num crescimento das vendas online que quase duplicaram face ao período homólogo", refere a mesma fonte.

"Para estes resultados, tem sido determinante o reforço da proposta de valor online da empresa, disponível em

Worten.es, particularmente através da introdução do modelo de negócio de Marketplace, o que tem permitido

alargar a oferta e servir mais clientes de forma mais eficiente. Em paralelo, em 2020, foram encerradas seis lojas

físicas sem viabilidade económica no contexto atual", diz.