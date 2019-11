Worten notifica Concorrência da compra da iServices

A Worten, retalhista da Sonae, notificou a Autoridade da Concorrência (AdC) da compra da totalidade da iServices, empresa especializada na reparação de smartphones, revela um aviso da AdC

A notificação foi efetuada na sexta-feira e hoje publicada na página de internet da AdC.

A iServices presta serviços de reparação de equipamentos de telecomunicações e informática, dedicando-se ainda à distribuição retalhista de drones e à comercialização de acessórios para equipamentos de telecomunicações e informática e ainda telemóveis.

A Worten – Equipamentos para o Lar, dedica-se à comercialização retalhista de eletrodomésticos e outros equipamentos, e é indiretamente detida pela Sonae SGPS, uma sociedade aberta que agrega participações em empresas da distribuição de base alimentar e não alimentar.

O negócio foi anunciado, na quarta-feira, no comunicado da Sonae à Comissão do Mercado de Valores Mobiliário sobre os resultados trimestrais do grupo. Na altura, o administrador financeiro da Sonae, João Dolores, recusou avançar com montantes envolvidos no negócio, sublinhando que a operação ainda estava sujeita a autorização das entidades competentes. Trata-se de um “investimento importante para a Worten” porque “reforça a aposta nos serviços de clientes”, adiantou.

Nos primeiros nove meses do ano, o volume de negócios da Worten atingiu 744 milhões de euros, e o resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) subjacente 29 milhões de euros.

O lucro da Sonae até setembro diminuiu 16,1% em termos homólogos para 88 milhões de euros, impactado pela venda de parte da participação que o grupo tem na Outsystems no segundo trimestre de 2018, segundo a empresa.

No terceiro trimestre, que exclui aquela mais-valia extraordinária, o resultado líquido mais que duplicou para 50 milhões de euros.