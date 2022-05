Worten Resolve vai ter nova campanha para reforçar serviços

Nova campanha vai estar no ar até dia 24 de maio © DR

A Worten apresentou esta quarta-feira a sua nova campanha, focada na sua marca de serviços a Worten Resolve, que ganhou uma nova identidade gráfica.

A campanha, que vai estar no ar até 24 de maio, resulta de um investimento de cinco milhões e 500 mil euros. Como explica o diretor de Marca e Comunicação da Worten, António Fuzeta da Ponte, "esta não é mais uma campanha, é uma opção estratégica da Worten".

Há cerca de um mês a empresa havia já lançado uma nova campanha exclusivamente dedicada às categorias "core" (ou seja, "tudo o que se liga a uma tomada", como explicou aquele responsável), área em que a Worten é líder.

António Fuzeta da Ponte refere que a empresa - conhecida por ser muito focada na tecnologia - tem vindo a alargar o seu âmbito de intervenção para novos produtos que os consumidores não esperavam, como a venda de artigos para bebé, de desporto e brinquedos. Na altura, esta campanha teve como "vendedor" o humorista" Ricardo Araújo Pereira.

A nova campanha vem agora forçar um "novo eixo estratégico", como refere António Fuzeta da Ponte, que é fortalecer serviços, através da Worten Resolve. Esta marca já existe desde 2010, e é uma área muito forte da empresa com a qual as pessoas mantêm uma grande proximidade. "É natural que quando compro alguma coisa na Worten e se avaria, recorra à Worten também", considerou, explicando que a reparação foi alargada a equipamentos não comprados na marca.

Worten Resolve já prestou um milhão de serviços

De acordo com diretor de Marca da empresa, nos últimos três anos a Worten tem crescido 30% por ano, em número de serviços prestados. No total, e no âmbito da Worten Resolve já foram prestados cerca de um milhão de serviços. "Queremos ser líderes em serviços para a casa e em tecnologia", assume António Fuzeta da Ponte.

Para este fortalecimento na área dos serviços, a empresa internalizou algumas equipas e lançou em 2017 um centro em Alfragide com mais capacidade para fazer reparações. Adquiriu ainda algumas empresas de forma a poder melhorar o serviço prestado, como a I Services (que não está sob a insígnia Worten, embora faça parte do universo da empresa) e mais recentemente a plataforma Zaask, que é um marketplace de serviços.

De modo a ser facilmente reconhecida a Worten Resolve ganhou uma nova identidade que assenta numa nova versão do logótipo e numa nova cor (azul para serviços), como refere a empresa em comunicado. A cor vermelha da Worten, como marca principal, mantém-se.

Todas as 200 lojas Worten vão ser renovadas e a primeira área de Worten Resolve a ser intervencionada foi a do centro comercial Colombo, em Lisboa. Como refere António Fuzeta da Ponte a renovação de todas as lojas "não é um momento, vai ser um processo".

A nova campanha quer mostrar aos consumidores que "Worten Resolve é "a solução para tudo", uma vez que na marca conseguem encontrar uma variedade de serviços, aos melhores preços, desde a reparação de um cano, à pintura de uma parede, ou de um computador avariado, a um ecrã do smartphone partido ou até uma necessidade urgente de pet-sitting, declara a empresa.

A campanha multimeios estará no ar até ao dia 24 de maio e será divulgada em TV, rádio, digital, redes sociais, lojas e também em worten.pt