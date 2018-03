Worten vai ter arena de jogos no RiR. Cadeia investe 1milhão em gaming

A Worten vai ter uma arena de jogos no Rock in Rio (RiR), parte da aposta da cadeia na área de gaming onde se prepara para investir mais de 1 milhão de euros ao longo de 2018.

“Prevemos investir mais de 1 milhão de euros em gaming, ao longo deste ano”, afirma Mário Pereira, CEO da Worten em nota enviada às redações. O montante engloba não só a presença da cadeia da Sonae no festival mas também “toda a gestão inerente à plataforma Worten Game Ring, aos torneios promovidos online e offline e outros eventos que surjam e onde a presença da marca seja pertinente”.

Em setembro do ano passado a cadeia arrancou com a plataforma online Worten Game Ring que vai materializar com a presença no festival que arranca em junho no Parque da Bela Vista, em Lisboa. Para isso, nos meses que antecedem o RiR, a cadeia vai realizar diversos desafios através do passatempo Conquista o Rock in Rio. Na plataforma Worten Game Ring vão responder a desafios colocados por vários YouTubers, como Windoh e Ric Fazeres, competindo em jogos como o CS:GO ou o FIFA, com várias categorias de prémios monetários.

Os melhores jogadores acumulam rings (moeda da plataforma) que depois podem trocar por produtos – de acessórios de computadores de jogos a uma edição limitada de bilhetes para a 8ª edição do festival. Os melhores vão jogar as finais dos torneios no Worten Game Ring Arena no RiR. No espaço, com capacidade para 200 jogadores, irão também decorrer atuações de YouTubers, por exemplo.

Já estão a decorrer online as inscrições para Worten Game Ring Cup CS:GO, cuja final irá acontecer no Worten Game Ring Arena da Cidade do Rock, com um prémio financeiro de 5 mil euros.

Peso do sector de gaming em Portugal

A área de gaming é uma das novidades da 8ª edição do RiR em Portugal, juntamente com um palco digital, com name sponsoring da Super Bock, e uma zona de restauração gourmet, em parceria com vários Chefs nacionais presentes com espaços no Time Out Market da Ribeira.

Em Portugal calcula-se que este mercado tenha um valor na ordem dos 220 milhões de euros, sendo esperado um crescimento anual de 8% nos próximos anos. Quarenta por cento dos portugueses joga videojogos, sendo que perto de 30% o faz regularmente nos seus tempos livres, desses 37% tem entre 20 e 24 anos, mas 23% tem entre 45 e 54 anos de idade, segundo dados da ISFE – Interactive Software Federation of Europe divulgados pela cadeia.

O sector ganha cada vez mais peso. Em 2022, nos Jogos Asiáticos (uma espécie de Jogos Olímpicos, mas exclusivo do continente asiático), os jogadores terão direito a pódio e a medalhas.

Eventos desta natureza têm angariado audiências crescentes. A final do Campeonato Mundial Extreme Masters da Intel, que se realizou o ano passado na Polónia, contou com a presença de 173 mil pessoas; mais 100 mil do que no Superbowl [a final do campeonato de futebol americano da NFL], nesse mesmo ano, segundo a Forbes.

“Acreditamos que o gaming está a gerar uma mudança social significativa, tanto na forma como as famílias se relacionam, como na forma como estamos a ser estimulados a cumprir determinados objetivos em diferentes contextos”, afirma Mário Pereira.

A própria cadeia tem vindo a implementar uma estratégia de ‘gamificação’, ou seja, aplicar os princípios de design de jogos em contextos de não jogo, para promover aumentos de produtividade. “É o caso, por exemplo, dos incentivos que temos para as nossas equipas de vendas, os quais são já totalmente gamificados”, diz Mário Pereira. O projeto foi premiado como Best Digital Workplace no Portugal Digital Awards de 2017.