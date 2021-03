WOW lança loja online com 700 produtos

Os chocolates Vinte Vinte, fabricados na Fábrica de Chocolate do WOW, são alguns dos produtos disponíveis na nova loja online © Shutterstock

Dinheiro Vivo 09 Março, 2021 • 21:10 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O World of Wine (WOW), o projeto museológico que a The Fladgate Partnership, a dona da Taylor's, inaugurou no verão de 2020 em Vila Nova de Gaia, tem agora uma loja online onde estão disponíveis mais de 700 produtos.

Nas prateleiras digitais da WOW encontra todos os produtos que constam das vitrinas das cinco lojas temáticas dos museus que compõem o WOW, e que, online, estão divididos por áreas de interesse: moda e acessórios, casa e decoração, brinquedos, cultura e lazer, papelaria e produtos alimentares. A estas categorias acresce o chocolate, produzido na fábrica do Museu do Chocolate do WOW, que, em jeito de comemoração, coloca à disposição o mais recente produto da marca de chocolate Vinte Vinte: uma caixa de 24 bombons - Edição Especial Páscoa.

Todas as compras com valor igual ou superior a 30 euros têm portes grátis. Produtos em cortiça, brinquedos, vinho e chocolate, artigos de joalharia, entre outros, são os produtos das prateleiras digitais da loja do Wow, espaço com várias praças e uma varanda sobre o rio onde, à exceção dos museus, a circulação é gratuita.

"Enquanto não é possível regressar à normalidade, abrir portas e receber todos os nossos visitantes nos museus, nas lojas e nos restaurantes, a nossa loja 'online' é o nosso elo de ligação com quem já nos visitou, com quem sabe que as nossas lojas têm uma seleção de produtos diferente, original e temática", refere o presidente executivo do grupo The Fladgate Partnership, Adrian Bridge, na nota de imprensa divulgada.