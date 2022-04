WTC Lisboa: construção de hotel e centro de congressos arranca depois do verão

Apresenta-se como o centro do mundo dos negócios em 330 cidades e 88 países e, dentro de três meses, Portugal fará também parte do mapa da organização mundial responsável pelos icónicos edifícios. O World Trade Center (WTC) Lisboa está a nascer às portas de Carnaxide e, em julho, estará a operar com as primeiras empresas devidamente alojadas.



Atualmente, está já comercializado 75% do espaço, sendo que o retalho, a farmacêutica e a tecnologia são as áreas predominantes no perfil das organizações que já assinaram contrato. Apesar do interesse de marcas estrangeiras, 50% das empresas do WTC Lisboa são portuguesas. A Bayer, Helm e a Worten são alguns dos nomes que já anunciaram a mudança de escritório para Carnaxide.



O complexo empresarial, construído e promovido pelo FVC Group, ocupa uma área total de 35 mil metros quadrados, sendo que a maior fatia da área corresponde aos escritórios (25 mil metros quadrados). Integrado no Oeiras Valley, o novo empreendimento terá ainda quatro mil metros quadrados dedicados ao comércio, mil lugares de estacionamento e uma área exterior com espaços verdes que ocupa dez mil metros quadrados.



Depois de concluída a primeira fase do projeto, orçado em 120 milhões de euros, o FVC Group arrancará, no final de 2022, com o próximo passo: a construção de um hotel que terá um pequeno centro de congressos com capacidade para 200 pessoas. A unidade hoteleira apostará num posicionamento "premium e saudável" com uma forte componente de inovação, avança o promotor.



"O hotel será a opção de alojamento ideal para as pessoas que visitam e trabalham no WTC. O projeto beneficiará ainda do WTC Business Club, uma comunidade dedicada ao networking empresarial, sob a chancela World Trade Center, que ligará Portugal a 400 geografias e grupos de trabalho de todo o mundo. O WTC Business Club irá promover momentos de networking entre executivos, mas também dar palco à discussão de vários temas da atualidade empresarial, tais como international trade, smart cities, turismo, startups, transformação digital", explica o COO do FVC Group, Vasco Fonseca.



Segundo WTC pode nascer a Norte

Depois de Lisboa, o Porto pode ser o próximo destino a acolher o segundo WTC do país. Apesar de ainda não haver nenhum plano traçado, Vasco Fonseca não descarta a possibilidade. "A ligação entre o FVC Group e a rede WTC tem mostrado bons resultados, pelo que é uma possibilidade que, no futuro, podemos vir a considerar", assegura.



Com o corporate em plena transformação, e novos modelos de trabalho a emergir, o WTC assume-se como a resposta à crescente procura por espaços empresariais ajustados aos novos conceitos. "É um espaço flexível, adaptável e evolutivo que pretende agregar três grandes benefícios: plataforma de negócios sustentada em modelos que favorecem o sucesso empresarial, um workplace orientado para o futuro, para a tecnologia e para a produtividade e um ambiente que favorece um lifestyle focado na sustentabilidade e no bem-estar", refere o porta-voz da empresa promotora.



Por isso mesmo, além dos escritórios, o empreendimento irá oferecer outros serviços aos trabalhadores, como uma clínica de bem-estar, ginásio, farmácia e um supermercado Continente.



Paralelamente, o WTC vai ter ainda uma aplicação - Host - que funcionará como um concierge para quem trabalha no espaço, que permitirá aceder e contratar os serviços que são disponibilizados no empreendimento e que visam "garantir uma resposta transversal às necessidades diárias de todos os que utilizam este espaço".

Relacionados Mais de metade dos especialistas tecnológicos não sabem desenvolver aplicações na cloud