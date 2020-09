Wunderman Thompson investe 4 milhões em Centro de Excelência em Lisboa

A rede Wunderman Thompson vai investir 4 milhões de euros num novo Centro de Excelência Global para Automação e Personalização de Marketing (WT Lisbon CoE) a funcionar em Lisboa. O centro vai criar cerca de 100 novos empregos nas áreas de dados, inteligência e operações de marketing em Portugal.

“O WT Lisbon CoE lidará com mais de 18 mil milhões de mensagens personalizadas por ano para alguns dos principais clientes da agência, como a Adidas, e outras marcas multinacionais. Com sua profunda experiência em Salesforce Marketing Cloud e Adobe Experience Cloud, o WT MAP CoE Lisboa também está pronto para servir grandes clientes locais com ambições de crescimento local ou global”, refere Nuno Santos, CEO da Wunderman Thompson Portugal, citado em nota de imprensa.

O espaço, que abre portas a 1 de outubro, vai exigir um investimento de cerca de 4 milhões de euros nos próximos três anos e criar de cerca de uma centena de novos empregos.

“Este é um passo importante no aumento da capacidade de entrega da proposta de valor única da Wunderman Thompson, e mais uma demonstração da capacidade de Portugal para exportar engenharia, conhecimento e criatividade de elevado valor acrescentado. Em paralelo, claro, queremos continuar a inspirar e entregar crescimento para marcas ambiciosas a operar em Portugal, com clientes portugueses, na ampliação da sua relevância local e global”, diz Nuno Santos.

A Wunderman Thompson é, segundo a agência, pioneira na execução de personalização em larga escala em ambientes omni-canal, utilizando plataformas como Salesforce, Adobe e Google.