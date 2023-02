XC40 Recharge, ao volante do Pequeno Familiar SUV do Ano

A aposta da Volvo na transição para a mobilidade 100% elétrica está ganha. As vendas em Portugal neste segmento já representam um máximo histórico de 46% do total, em janeiro. O maior responsável é o XC40 Recharge, que conquistou agora a categoria Pequeno Familiar SUV do Ano, pelo segundo ano consecutivo nos Prémios Locarent, e que ajudou a colocar a Volvo no terceiro lugar do ranking dos construtores que mais venderam modelos puramente elétricos nesse período.

"Mais um prémio para o XC40 Recharge que nos deixa obviamente muito satisfeitos, e que é ilustrativo do sucesso comercial que este modelo tem desde o momento em que foi lançado. Continua a ser um automóvel muito bem aceite pelos clientes empresariais. Tem agora também uma nova oferta totalmente elétrica (novas motorizações elétricas, maior autonomia e carregamentos mais céleres), o que vem alargar a opção de escolha por parte dos responsáveis de frota para assim decidirem qual a melhor solução para a sua empresa", explica Nuno Silva, fleet sales manager da Volvo Car Portugal.

Tanto o XC40 Recharge como o irmão coupé C40 Recharge (que perde a designação X) apresentam-se em três opções: single motor, single motor extended range e twin motor.

Volvo XC40 Recharge

Volvo C40 Recharge

Quais as diferenças? O single motor vem equipado com um motor elétrico de íman permanente de 175kW e tração traseira, bateria de 69kWh, com autonomia para percorrer 460 km no caso do XC40 Recharge e 476 km no caso do C40 Recharge. Já na opção single motor extended range o pack de baterias é de 82kWh, com um motor elétrico com mais potência, com 185kw, o que permite naturalmente maior autonomia. O XC40 Recharge alcança os 515 km e o irmão 533 km.

Mas vamos à versão AWD (all wheel drive, ou seja, tração integral permanente), a denominada twin motor, com um motor elétrico de 183kW de íman permanente no eixo traseiro e um motor elétrico assíncrono de 117kW no eixo dianteiro. Esta opção vem também equipada com o pack de baterias é de 82kWh, mas aqui com um pouco menos de autonomia, percorrendo 500 km no caso do XC40 Recharge e 507 no C40 Recharge.

O Volvo XC40 Recharge está disponível a partir de 51.672 euros e o Volvo C40 Recharge a partir de 53.620 euros.

Condução do XC40 P8 Recharge

O alcance depende claramente do estilo de condução. E neste aspeto a Volvo marca pontos com o one pedal drive, ideal para cidade, onde conduzimos praticamente só com o pedal do acelerador, que quando levantamos o pé desacelera de imediato (só é preciso recorrer ao pedal do travão em caso de emergência). É de resto em ambiente citadino que os veículos 100% elétricos fazem melhor uso da bateria.

Já quando aceleramos em estrada (com o sistema one pedal drive desligado), os consumos podem facilmente ultrapassar os 20kWh a cada 100 km percorridos à medida que se vai 'aproveitando' os 408 cv disponíveis do XC40 P8 Recharge. No nosso ensaio, manter velocidades até 110 km/h permite também maximizar a autonomia. Mas nada como ir controlando no ecrã central, que nos diz com precisão quando abusamos no pedal acelerador e nos vai dando a indicação de quantos mais quilómetros podemos ainda percorrer. Bem útil em piso mais escorregadio é também esta versão com dois motores, um em cada eixo. Torna-se mais seguro e bastante estável de conduzir, graças também a uma suspensão firme.

E o que dizer de uma aceleração impressionante de 4,9 segundos dos 0 aos 100 km/h? Vale a pena testar, mas atenção que é bem dispendioso nos consumos.

Quando chega a hora carregar as baterias, pela nossa experiência de condução, o acesso lateral está bem localizado e permite a sua utilização onde quer que esteja localizado o carregador. A marca anuncia que, nas duas primeiras versões, o carregamento de 10% a 80% demora cerca de 34 minutos num carregador DC de 130kW, e no twin motor demora aproximadamente 28 minutos a carregar.

No interior, muito minimalista em termos de botões (como a marca sueca gosta) e com um ambiente premium, destaque para o ecrã central, tátil, de nove polegadas. Além da informação sempre útil sobre o desempenho de condução e com dados da bateria atualizados em tempo real, de realçar o sistema integrado de serviços Google. Além de poder ligar ao telemóvel e de acrescentar apps, o Google Maps serve de navegação, com bastante precisão. Este ecrã conjuga-se ainda com outro, de 12 polegadas, muito funcional também, atrás do volante.

Volvo XC40 Recharge

Em termos de espaço, à frente, impera o conforto e a posição de condução é de facto muito boa. Atrás, dá para colocar duas cadeirinhas de criança ou para sentar dois adultos. O que fica mais comprometida é a capacidade da bagageira, de 419 litros (à frente há um compartimento com mais 30 litros, ideal para guardar os cabos de carregamento).

Ao nível estético, a grande diferença destes modelos 100% elétricos para os a combustão está à frente, na ausência da grelha que neste modelo é trocada por um painel da cor da carroçaria, e na traseira, claro está, com a ausência dos tubos de escape.