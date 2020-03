Xerox interrompe plano para comprar HP devido à pandemia de Covid-19

A empresa norte-americana de materiais para escritório Xerox anunciou esta sexta-feira que vai interromper o seu plano para comprar a tecnológica Hewlett-Packard (HP) no âmbito da prevenção contra o coronavírus.

“Face à escalada da pandemia do Covid-19, a Xerox deve dar prioridade à saúde e segurança dos seus empregados, clientes, sócios e filiais, acima de todas as considerações, incluindo a sua proposta para adquirir a HP”, disse num comunicado John Visentin, o vice-presidente e conselheiro delegado da Xerox.

Esclareceu ainda que a suspensão do negócio nada tem a ver com a queda da bolsa ou com a suspensão temporária de venda de ações da HP.

Na semana passada, a HP recusou uma oferta de compra pela Xerox, no valor de 35.000 milhões de dólares, considerando que esta união iria beneficiar desproporcionadamente os acionistas da Xerox, empresa que considerou não ter experiência nos setores em que a HP opera.

Depois de ter sido divulgada a decisão, as ações da HP subiram 0,4% na Bolsa de Nova Iorque, enquanto que os títulos da Xerox caíram 1,67%.