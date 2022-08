Xpand IT abre mais de 30 vagas e quer recrutar 100 até final do ano

© DR

A Xpand IT, empresa de consultoria de informática, está a recrutar para várias áreas em Lisboa, Viana do Castelo e Braga. Big Data, Data Science, Business Intelligence e Analytics, Microsoft, Mobile e Web Development, CRM e Middleware são as áreas com mais de 30 vagas em aberto. A empresa pretende contratar mais 100 colaboradores até ao fim do ano, revela em comunicado enviado às redações.

Em relação ao modelo de trabalho, o profissional decide se prefere um formato híbrido ou remoto. "O objetivo deste formato misto de trabalho é para que os profissionais tenham uma maior liberdade e um maior equilíbrio entre vida pessoal e profissional", lê-se.

"A Xpand IT é feita de pessoas e são elas um dos principais motivos para que continuemos a crescer, ano após ano", afirma o diretor de recursos humanos da Xpand IT, Rui Maia.

O responsável, relativamente ao formato misto de trabalho da empresa, acrescenta que "[o modelo de trabalho] promove uma maior flexibilidade, algo que temos vindo a fomentar, com uma resposta positiva por parte dos nossos [trabalhadores]. É com entusiasmo que esperamos pelos novos Xpanders [nome que atribuem aos colaboradores da empresa]".

Os escritórios da consultora estão abertos em Lisboa, Viana do Castelo e Braga e para os profissionais que optem pelo modelo híbrido, é possível alocarem-se nestas zonas.