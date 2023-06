Xpand IT fatura 23,3 milhões de euros em 2022 e espera crescer 15% no final do ano

© DR

A faturação da Xpand IT ascendeu aos 23,3 milhões de euros em 2022, mais 18% que no ano fiscal anterior, prevendo-se que cresça pelo menos 15% no final deste ano, revelou a empresa tecnológica 100% portuguesa.

"A Xpand IT teve um crescimento de 18% em 2022 e no que vai da primeira metade deste ano - apesar de sermos muito conservadores nas previsões - estamos com um crescimento de dois dígitos e acreditamos que vamos fechar o ano bastante bem, pelo menos com mais 15% na faturação", disse à Lusa o presidente executivo da tecnológica portuguesa, Paulo Lopes.

A consultora de serviços de tecnologia de informação (IT), que faz 20 anos em 2023, é uma "empresa madura", realçou o gestor, recordando que se destaca no mercado pelo "elevado nível de excelência", mas ligado "à parte tecnológica".

Esta empresa "está sempre no 'hedge' tecnológico" e "está sempre do lado da tecnologia", sendo que visa trazer inovações tecnológicas para o mercado "acompanhando-as e direcionando-as" para os clientes, adiantou o responsável.

Outro dos aspetos privilegiados é o recrutamento de talento, "elemento crítico" na sua expansão, nacional e internacional, pelo que continua a recrutar para diferentes funções e locais, tanto em regime híbrido como remoto.

No ano passado, a empresa aumentou em 20% o número de colaboradores, para 346 no total, dos quais 145 eram novos trabalhadores.

"Queremos continuar a recrutar talento", garantiu à Lusa o gestor, especificando que em 2023 apontam para 140 a 150 pessoas, devendo a maioria ser recrutada em Portugal.

Apesar das dificuldades devido à falta técnicos altamente qualificados, Paulo Lopes afirmou à Lusa que têm "conseguido continuar" a atrair talento.

Numa altura em que há uma forte aceleração na transição digital, o gestor disse ainda que "a palavra-chave, aceleradíssimo, é uma das que melhor define o momento atual".

Esta palavra define "não só o momento atual", como acaba por diferenciá-la de "outros tipos de revoluções industriais", salientou.

E prosseguiu: "O que estamos a passar agora é um processo de transformação gigante e muito, mas muito acelerado, o que o diferencia do passado". Assim, nos próximos 10 a 20 anos "vamos ter uma mudança no mundo muito mais acelerada do que aconteceu nos últimos 300 anos", lembrou o gestor.

Para a Xpand IT, "a tecnologia está no centro", mas a empresa "não esquece" as pessoas e a sociedade.

"Estamos num momento de grande maturidade de uma série de tecnologias que estão disponíveis e num estado de maturidade tal que está a fazer com que a aceleração e a potenciação da mesma seja realmente transformacional das sociedades", apontou à Lusa o gestor, enfatizando ainda a aposta no reforço da internacionalização com a recente abertura da nova subsidiária na Alemanha, bem como o 'rebranding' da marca.

Para a Xpand IT, não é um "simples 'rebranding' do logótipo", já que há um realinhamento de valores, de propósito, de missão, da visão com que a empresa se vê a si própria e o que pretende fazer no futuro.

Quanto à internacionalização, Paulo Lopes afirma que esta "começou muito cedo", passou por vários momentos em que "teve sucesso, menos sucesso, mas sempre bem-sucedida" e "está [agora] a dar passos mais acelerados".

Atualmente, a Xpand IT tem várias subsidiárias - na Inglaterra e Suécia, um mercado que cobre os países nórdicos -, além da Alemanha, onde introduziu um modelo de negócio que assenta na contratação de uma estrutura local, apoiada numa estrutura sénior mais focada para os clientes e para o desenvolvimento do negócio "puro e duro".

A empresa teve sempre clientes em todo o mundo, desde os Estados Unidos, Ásia, Dubai até ao Quénia, mas hoje está muito focada no mercado europeu, sendo que Portugal e a subsidiária na Croácia vão fornecer 'software' para toda a Europa.

Com subsidiárias no norte e na Europa central, a Xpand IT admite vir a ter mais num futuro próximo, mas hoje conta com subsidiárias no Reino Unido (Londres), Suécia (Estocolmo), Fulda na Alemanha, que fica perto de Frankfurt, o centro financeiro alemão, e na Croácia (Zagrebe), focada no talento, enquanto em Portugal tem um modelo muito distribuído, com a sede em Viana Castelo e escritórios Braga e Lisboa.