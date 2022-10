XTB gera lucro de 49,4 milhões de euros no terceiro trimestre

Número de clientes da XTB já ultrapassou os 567.400. © Fotografia retirada do Pixabay.

Dinheiro Vivo/Lusa 28 Outubro, 2022 • 14:46

A XTB gerou um lucro líquido consolidado de 49,4 milhões de euros no terceiro trimestre de 2022, mais do dobro do verificado no mesmo período de 2021 (22,8 milhões de euros), foi anunciado esta sexta-feira.

Em comunicado, a XTB informa que os lucros totalizaram 152,7 milhões de euros nos primeiros nove meses do ano, ou seja, quatro vezes mais do que no mesmo período de 2021 (37,1 milhões de euros).

"Tal como nos trimestres anteriores, os fatores que influenciaram o nível dos resultados da XTB foram a ainda elevada volatilidade nos mercados financeiros e de matérias-primas e o crescimento sistemático da base de clientes", adianta a empresa.

As receitas operacionais registadas no terceiro trimestre de 2022 atingiram 81,9 milhões de euros, quase o dobro do valor registado em igual período de 2021 (43,7 milhões de euros).

Em relação aos custos operacionais, a XTB refere que estes ascenderam a 27,7 milhões de euros no terceiro trimestre, contra 18,5 milhões de euros no mesmo período do ano passado.

No terceiro trimestre de 2022, a XTB angariou 44.800 novos clientes, que juntamente com os resultados dos trimestres anteriores deste ano totalizaram mais de 145.800 novos clientes no final de setembro, indica a empresa.

O número total de clientes ultrapassou 567.400 no final do terceiro trimestre.

O Grupo XTB é um fornecedor internacional de produtos, serviços e soluções tecnológicas de negociação e investimento.