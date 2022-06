Yellow é um cão com inteligência artificial que a Prosegur usa na vigilância do Rock in Rio

A empresa de segurança Prosegur reforçou a vigilância do Rock in Rio Lisboa, no Parque da Bela Vista nos dias 18, 19, 25 e 26 de junho, com um cão robô inteligente, chamado Yellow. Pelo festival passam 100 mil pessoas (entre visitantes e staff) em cada um dos dias.

Através da plataforma tecnológica GenzAI, o Yellow consegue comunicar qualquer situação de risco ao Centro de Controlo Prosegur (SOC), com recurso à tecnologia 5G, explica em comunicado da Prosegur.

"O cão robô incorpora várias capacidades como a análise de vídeo, deteta elementos suspeitos, reconhece e gera um alerta para o SOC. O Yellow pode incorporar uma grande variedade de sensores que permitem ainda a recolha de dados do ambiente, desde a temperatura até gases ou qualquer outro tipo de sensor", lê-se na mesma nota.

Além do mais este robô pode ser programado para fazer rondas pelas instalações do festival, de forma autónoma ou controlada pela equipa da Prosegur.

A operação de segurança no Rock in Rio conta com uma equipa de 400 pessoas, sendo esta responsável pelo controlo de acesso às áreas, proteção dos parques de estacionamento, acesso aos palcos e bastidores.

O diretor geral da Prosegur Security em Portugal, Gonçalo Morgado, afirma que "a segurança de um evento como o Rock in Rio exige estar sempre um passo à frente na proteção de pessoas, bens e instalações. Para o efeito, incorporamos as tecnologias mais avançadas nos nossos serviços e integramo-las nas nossas atividades graças ao nosso profundo conhecimento do setor da segurança. Desta forma, somos capazes de detetar e até mesmo antecipar possíveis riscos e agir eficazmente sobre possíveis incidentes".