Yotel: o hotel dos robôs vai abrir no World Trade Center Lisboa

Yolinda e Yogiro são os nomes dos dois únicos robôs a servir clientes na hotelaria nacional. Moram no Yotel Porto, inaugurado em 2021, e em breve serão replicados em Lisboa. A marca britânica de hotéis tecnológicos vai chegar à capital portuguesa no final de 2024 com uma nova unidade inserida no complexo do World Trade Center Lisboa, às portas de Carnaxide.

O três estrelas, cuja construção irá arrancar no primeiro trimestre de 2023, terá uma oferta de 127 quartos, restaurante, bar panorâmico, espaço para eventos, áreas de cowork e um centro de fitness aberto 24 horas. O YOTEL Lisbon WTC será desenvolvido pelo FVC Group, também responsável pelo centro de negócios que irá inaugurar em Oeiras já em julho.

O hotel está a ser desenhado com o intuito de servir tanto os hóspedes como os trabalhadores do complexo de negócios

"O principal segmento alvo do hotel será o das viagens empresariais e "bleisure" (aqueles que viajam tanto a negócios como a lazer). Dada a proximidade com outros empreendimentos de escritórios que se localizam nas proximidades do WTC. Irá, naturalmente, servir os viajantes que o procuram por motivos profissionais, de todas as idades, e também devido à sua localização, trabalhadores que adotam formatos mais híbridos de trabalho e que procuram prolongar a sua visita a Lisboa e a Cascais durante o fim de semana", explica ao Dinheiro Vivo Rohan Thakkar, chefe de desenvolvimento da YOTEL.

A Yotel chegou a Portugal há um ano pelas mãos da United Investments Portugal (UIP), que integra a estrutura acionista da cadeia hoteleira internacional. O grupo, que detém unidades como o Sheraton Cascais ou o Pine Cliffs Resort, no Algarve, investiu 30 milhões de euros no primeiro Yotel a abrir portas na Península Ibérica. Agora é a vez de Lisboa receber o segundo hotel da marca no país. Ao que o Dinheiro Vivo apurou, o contrato para a gestão da unidade ainda não está fechado.

Tecnologia e inovação são imagem de marca

O design, a tecnologia e a inovação marcam o conceito da Yotel. O grande destaque são os robôs que substituem o habitual staff no serviço de quartos. A Yolinda e o Yogiro, assim batizados pela cadeia hoteleira internacional, estão programados para, de forma autónoma, entregar alguns pedidos solicitados pelos hóspedes - como garrafas de água, comida ou toalhas, por exemplo. Depois de recolher os pedidos, junto dos colaboradores, os robôs conseguem entrar sozinhos nos elevadores e ligam para os clientes quando chegam à porta do quarto.

Mas há outros aspetos tecnológicos em destaque nos hotéis da insígnia. Nomeadamente, a possibilidade de gerir grande parte da estadia através uma aplicação móvel, que permite fazer o check-in e check-out, abrir a porta do quarto sem chave, ligar e desligar as luzes e controlar os canais da Smart TV.

"O YOTEL Lisbon WTC irá redefinir o conceito tradicional hotel de negócios, oferecendo um design inteligente, através da utilização criativa da tecnologia. Com o investimento que tem sido feito no Oeiras Valley, particularmente em áreas como a inovação e a tecnologia, era natural que o YOTEL, pelo seu conceito, fizesse parte também deste enquadramento. Contamos que o hotel possa vir a reforçar ainda mais a visão de que o Oeiras Valley se pode tornar no próximo Silicon Valley, pela abordagem que fazemos aos nossos hóspedes e pela visão de futuro e experiência única que temos", adianta Rohan Thakkar.

A Yotel tem sede em Londres e opera, atualmente, 13 hotéis nos Estados Unidos, Ásia e Europa.