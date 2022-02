Younited Credit triplicou empréstimos ao consumo em Portugal em 2021

Dinheiro Vivo/Lusa 17 Fevereiro, 2022 • 09:09 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Younited Credit emprestou 30 milhões de euros em 2021 em crédito ao consumo, acima do objetivo de 25 milhões de euros e mais do triplo do concedido em 2020, e este ano espera emprestar entre 80 a 90 milhões de euros.

No ano passado, em Portugal, os clientes pediram crédito sobretudo para obras em casa, consolidação de créditos (agregação de vários empréstimos num único empréstimo) e liquidez (ou seja, crédito sem finalidade específica).

Em conversa com a Lusa, a vice-presidente executiva da Younited Credit Portugal, Annie Criscenti, disse ainda que, em 2021, a empresa conseguiu pela primeira vez ter lucros em Portugal, o que considerou muito positivo para uma empresa recente no mercado português (2018) e que ainda não contava ter lucros em 2021, mas não quis adiantar de quanto foi esse lucro.

A responsável não quis dizer qual foi a taxa de juro média dos empréstimos em Portugal, referindo apenas que depende do risco de cada cliente e que pode ir desde juros "muito baixos" até aos máximos permitidos pelo Banco de Portugal.

Também não quis indicar qual o rácio de incumprimento do crédito, afirmando que é "muito baixo" pois há grande "controlo de risco". "O nosso 'portfolio' é saudável", frisou.

Em 2021, o grupo Younited Credit (a operação no total, não só em Portugal) atingiu 1.200 milhões de euros de créditos concedidos, dos quais quase 50% tiveram origem fora de França. Já as receitas anualizadas ultrapassaram os 150 milhões de euros em 2021, afirmou a empresa.

A empresa quer continuar a crescer e expandir-se para três novos países europeus nos próximos três anos, sendo o objetivo "servir 80% do mercado europeu até 2025", segundo informação oficial.

Sobre as dificuldades de acesso de empresas como a Younited Credit a informação dos clientes junto dos bancos, Annie Criscenti afirmou que ainda há algumas dificuldades em Portugal, mas que também há já melhorias.

Em dezembro do ano passado, a Younited fez uma parceria com a Sonae para conceder crédito pessoal (através do cartão Universo).

A Younited tem 500 trabalhadores em França, Alemanha, Itália, Espanha e Portugal. Dedicadas ao mercado português são 28 pessoas, disse fonte oficial.