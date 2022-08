Younited emprestou 1,42 mil milhões de euros aos portugueses no primeiro semestre do ano

© EPA/SHAHZAIB AKBER

Os portugueses pediram à Younited empréstimos no valor de 1,42 mil milhões de euros, no primeiro semestre do ano, o que se traduz num crescimento de 50% no crédito concedido pela companhia francesa de crédito online face aos 948 milhões de euros solicitados no período homólogo de 2021.

Ao todo, houve 160 114 mil pedidos de crédito, um aumento de 60%, comparando com as 99 860 solicitações efetuadas no mesmo período do ano passado, revela a companhia esta sexta-feira.

Os clientes pediram empréstimos sobretudo para consolidação de créditos (395 milhões de euros), obras (388 milhões de euros) e compra de carro usado (270 milhões de euros). Estas três categorias totalizaram 1,05 mil milhões de euros em créditos concedidos.

A vice-presidente executiva da Younited em Portugal, Annie Criscenti, afirma que, "com o levantamento das restrições impostas devido à pandemia, muitos portugueses voltaram a olhar para o futuro e a fazer planos que tinham deixado de lado".

Acerca das categorias de crédito, a responsável avança que o regresso "ao trabalho presencial implica deslocações de carro e esta [é uma] das tendências que é possível observar nos pedidos que chegam", nomeadamente para compra de automóveis usados.

Ainda de acordo com os mesmos dados, "os consumidores portugueses pediram, em média, 8 877 euros em crédito com um prazo médio de pagamento de 66 meses". Em média, "o cliente tem 40 anos de idade", conclui a nota enviada.