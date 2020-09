Zap fecha junho com 1,82 milhões de clientes de TV

A ZAP fechou junho com 1,82 milhões de clientes de televisão paga, no mesmo período o operador de telecomunicações com o maior número de clientes neste serviço em Portugal, o Meo, registava 1,65 milhões de clientes, anunciou a empresa em comunicado.

Emitindo para Angola e Moçambique, a empresa – onde a NOS tem uma posição de 30% e o restante capital é detido por Isabel dos Santos – atingiu no primeiro semestre 1,82 milhões de clientes reforçando, dizem,”o seu papel de liderança no serviço de distribuição de televisão nos mercados da Lusofonia, considerados para este ranking os países mais significativos onde o português é língua oficial como Angola, Moçambique e Portugal”, excluindo o Brasil.

A ZAP celebra este ano o seu 10º aniversário, disponibiliza aos seus clientes em Angola e Moçambique mais de 120 canais nacionais de cada um dos países, canais internacionais bem como dos restantes países de língua portuguesa, com destaque para Brasil e Portugal.

A companhia, que emprega 1500 colaboradores distribuídos por Angola, Moçambique e Portugal, para além da distribuição de televisão paga, tem atividade de produção de canais (como ZAP Viva – disponível na grelha de canais da NOS – e o ZAP Novelas), disponibiliza serviços de acesso à de internet (através da marca Zap Fibra), explora salas de cinema em Luanda e edita ainda as edições angolana e portuguesa da revista Forbes.