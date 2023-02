Zara é a marca mais popular do Instagram

Em ano de pandemia Instagram e WhatsApp foi quem mais cresceu em Portugal, especialmente junto dos jovens. YouTube perdeu fulgor © Unsplash

Dinheiro Vivo 22 Fevereiro, 2023 • 09:00 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Zara foi a marca mais popular entre os influenciadores do Instagram em 2022, revela o SafeBettingSites.com. A insígnia de moda do grupo Inditex foi mencionada por 664 mil influenciadores ao longo do ano passado.

O Instagram ocupou o segundo lugar na lista das 10 marcas mais populares na rede em 2022, com 85.500 menções.

Depois do Instagram e da Zara, foi a Shein que se destacou no terceiro lugar. Cerca de 57.200 influenciadores do Instagram mencionaram a retalhista chinesa de moda.

A marca sueca H&M também esteve muito presente no Instagram. De acordo com os dados do SafeBettingSites.com, 46.100 influenciadores mencionaram a H&M nos seus post.

A gigante americana de roupas desportivas Nike ficou um pouco atrás, com um registo de 40.500 influenciadores.

O Spotify foi a segunda marca sem relação com a moda/vestuário mais famosa no Instagram em 2022, com 35.700 influenciadores a comentarem o streaming de áudio sueco.

Seguiu-se a gigante do comércio eletrónico Amazon, com menções de 35.000 influenciadores. Já o YouTube registou 33.800 post de influenciadores.

A retalhista norte-americana Target recebeu 31.600 menções de influenciadores. A Target foi a única insígnia sem ligação à moda e à tecnologia a integrar a lista das dez marcas mais populares do Instagram.

A Netflix fecha o ranking, com o registo de 28.400 menções de influenciadores.