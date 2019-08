Zara Home começa a vender produtos de marcas ‘premium’

A Zara Home está a mudar a sua estratégia. A marca de decoração da Inditex vai começar a apostar na venda de produtos de marcas premium, como é o caso da Smeg, indica o Cinco Días. No lançamento da sua primeira coleção de cozinhas, estarão disponíveis pequenos eletrodomésticos – torradeiras, espremedor, chaleira elétrica – da marca italiana.

Haverá também uma coleção de facas de cozinha, da Arcos, uma fabricante de cutelaria de referência em Espanha. A coleção estará à venda tanto nas lojas físicas como online. Um conjunto de quatro unidades para carne custa 17,99 euros, mas também há conjuntos de 59,99 euros.

Também a marca belga BergHOFF vai fornecer utensílios de cozinha.

Estas não são as únicas empresas a “juntar-se” à gigante têxtil espanhola. O objetivo, de acordo com fontes da empresa, é continuar a dar entrada a marcas que estejam alinhadas com os seus parâmetros de qualidade. A Inditex procura produtos reconhecidos no mercado com prestígio, que transmitem experiência, know-how e tradição, e que ao mesmo tempo servem de complemento à seleção de têxteis para a casa, cutelaria, pratos e móveis das suas coleções.