Zara reabre no coração do Porto com tecnologia de ponta

A Zara da Rua Santa Catarina, no Porto, vai reabrir esta quinta-feira ao público. O espaço foi renovado e ampliado para quatro mil metros quadrados (m2) e conta com três pisos. A loja, pertencente ao grupo espanhol Inditex, lança-se com tecnologia de ponta dedicada à experiência de compra do cliente, foco na sustentabilidade e com novos espaços. É a primeira Zara do país a ter tecnologia aliada à compra, e a terceira no mundo.

É uma espécie de loja híbrida (junta o online com a loja física). O cliente, para conseguir beneficiar dos dispositivos, poderá ter ou não a aplicação da Zara no telemóvel. Ao longo da loja, existem vários códigos QR para obter mais informações sobre novas funcionalidades, basta fazer scan.

Depois, é possível saber onde estão as peças de roupa que se procura. Como? "Através do mapa da loja, para ver na app", diz fonte oficial. Mas as novidades não acabam aqui. Quer experimentar várias peças de roupa? Não há limite de artigos e não precisa de pedir ajuda aos colaboradores. Basta ir ao provador, passar os artigos num ecrã e o dispositivo vai indicar o número do provador para onde ir. No fim, basta passar as peças novamente no ecrã para desbloquear o provador para outro cliente.

E para pagar as compras? Existem as novas caixas de pagamento automático.

Espaço híbrido

Para quem quer comprar online e ir buscar na hora, há solução. Se se encomendar os artigos na aplicação, a encomenda fica disponível, no máximo, em duas horas, sendo este sistema apenas possível na loja do Porto. Depois, o utilizador desloca-se ao silo robotizado, que consegue entregar até 800 pedidos, e, com o código QR da compra, digitaliza e recebe a encomenda na máquina.

Há mais. A loja ainda construiu dois contentores: um para colocar as caixas das encomendas, para os clientes que não as queiram e outro para doar roupa, numa parceria com a Cruz Vermelha.

A tecnologia pode ser prejudicial ao ambiente. Porém, a loja foi criada para poupar recursos e, por isso, "consome menos 20% de energia e menos 40% de água, tendo também nas suas instalações luzes led e, caso os funcionários se esqueçam de as apagar, é possível desligá-las remotamente", avança fonte oficial da Zara.

Para complementar a experiência de compra do cliente, há novos corners (espaços que destacam produtos e coleções) de lingerie e calçado.

Esta foi a primeira loja da Zara a chegar a Portugal, em 1988, e é "uma loja especial para o grupo", diz fonte oficial. Conta agora com três pisos, com roupa para mulher, homem e criança.

Para além desta abertura, sendo que a marca opera "nas principais artérias do mundo", a Zara diz que "este conceito de loja vai abrir em breve no centro comercial Colombo" e que pretende "alargar as lojas com funcionalidades distintas no país". Este novo conceito existe apenas em três cidades do mundo onde a Zara marca presença: no Porto, Madrid e no Qatar. A próxima a abrir será no Japão.