Zeeman. "Primark" holandesa abre primeira loja em Portugal

Compras, lojas, roupa, vestuário © Pixabay

A holandesa Zeeman vai abrir a primeira loja em Portugal no dia 26 de abril, anunciou esta quinta-feira a cadeia de lojas de roupa de baixo custo que é, habitualmente, comparada com a irlandesa Primark. A primeira loja da Zeeman vai localizar-se em Matosinhos. A marca também vai lançar um site específico para Portugal em junho para alavancar as vendas online no país.

"Estamos muito entusiasmados por finalmente chegarmos a Portugal, que será um país importante para a nossa estratégia de expansão na Europa", declara René de Lege, director sales, real estate & construction da Zeeman, citado em comunicado.

René Lege explica que a Zeeman pretende trazer um conceito de pronto-a-vestir "ao preço mais baixo possível". "Somos capazes de apresentar preços baixos porque mantemos tudo simples. Como resultado, não realizamos muitas promoções, pois os clientes podem contar com os nossos preços baixos todos os dias", afirma.

O mesmo comunicado indica que "Portugal será uma peça fundamental no plano de crescimento [da empresa] na Europa", procurando estreitar a ligação dos consumidores lusos ao conceito de "loja de bairro" e expondo uma cultura "zuinig" - uma forma de estar que, segundo a Zeeman, significa "ser respeitoso e parcimonioso com as pessoas, o ambiente e a sociedade".

A Zeeman vende vestuário para bebé e criança; collants e meias têxteis de cama, banho e cozinha, bem como roupa interior, lingerie e pijamas. Também comercializa moda feminina e masculina e produtos não-têxteis, como acessórios domésticos e produtos de limpeza.

Criada em 1967, a Zeeman começou como um negócio familiar. Continua a ser detida a 100% pela família Zeeman, mas a empresa tem hoje uma escala multinacional. Conta com mais de 1 300 lojas em oito países europeus, além de apostar muito no comércio eletrónico. Ao fim de mais de 50 anos de atividade, a Zeeman reporta mais de 70 milhões de clientes em vários países na Europa: Holanda (mais de 500 lojas), Alemanha (mais de 200 lojas), Bélgica (mais de 300 lojas), França e Espanha (mais de 160 lojas), Luxemburgo (12 lojas) e Áustria (uma loja).